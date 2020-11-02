【美股焦點】Estée Lauder上季淨利潤跌12%　中國銷售額錄雙位數增長

▲ 雅詩蘭黛截至9月底止首財季，淨銷售額按年跌9%至35.6億元美元。

國際化裝品巨企雅詩蘭黛（Estée Lauder，美：EL）截至9月底止首財季，淨銷售額按年跌9%至35.6億元（美元，下同），淨利潤跌12%至5.2億元，每股盈利為1.44元。

期內，歐美等地區的淨銷售額仍錄得下跌，惟亞太地區率先回升，按年增9%至11.5億元。其中，中國內地更錄得雙位數增長，主要受惠於護膚品及香水類別。

雅詩蘭黛表示，雖然持續面對疫情的挑戰，但仍相信消費者對高質素的化妝品需求強勁。集團預期，今季（10月至12月）淨銷售額按年跌3%至5%，料早前收購的品牌Dr. Jart+可帶來約2%的銷售貢獻，每股盈利則介乎1.41至1.57美元之間。由於疫情未穩定，集團暫不提供2021財年的業績指引。

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編輯：袁諾曦