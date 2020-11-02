  • 24°C
香港時間 : 20201102日 (一) 23:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻上市】內地擬推網貸新規　阻跨省經營、自然人貸款上限30萬人幣　螞蟻亦受規管？

Hot Talk 23:17 2020/11/02

分享：

中國銀保監會擬推新規，加強規範網貸公司。

中國銀保監會、人民銀行就《網路小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。意見提出，小額貸款公司經營網絡小額貸款業務應當主要在註冊地所屬省級行政區域內開展。未經國務院銀行業監督管理機構批准，小額貸款公司不得跨省級行政區域開展網路小額貸款業務。

即將上市的螞蟻集團 （06688） 旗下的消費信貸業務「花唄」理論上亦屬於網上小額貸款業務的一種，料亦將會受到規管。

據上述徵求意見稿，政府擬對自然人的單戶網路小額貸款餘額施加限制，原則上不得超過30萬元人民幣，不得超過其最近3年年均收入的三分之一，該兩項金額中的較低者為貸款金額最高限額；對法人或其他組織及其關聯方的單戶網路小額貸款餘額原則上不得超過人民幣100萬元。

另外，文件亦提出限制經營網路小額貸款業務的小額貸款公司的註冊資本不低於人民幣10億元，且為一次性實繳貨幣資本。跨省級行政區域經營網路小額貸款業務的小額貸款公司的註冊資本不低於人民幣50億元，且為單次實繳貨幣資本。

對自然人的單戶網路小額貸款餘額原則上不得超過人民幣30萬元，不得超過其最近3年年均收入的三分之一，該兩項金額中的較低者為貸款金額最高限額；對法人或其他組織及其關聯方的單戶網路小額貸款餘額原則上不得超過100萬元人民幣。

相關文章︰【螞蟻上市】中證監等四部門約談螞蟻集團高層　官媒此前點名螞蟻　稱要加強監管（第二版）

【螞蟻上市】螞蟻H股6688台資大戶獲分8億元貨　經紀費近800萬元

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯︰侯景成

貸款公司 銀行 中國 行政 人民幣 中國銀行保險監督管理委員會 螞蟻集團（06688）

上一篇文章

【美股市況】製造業PMI遠勝預期　道指漲逾500點　標指升1.7%（不斷更新）

下一篇文章

【螞蟻上市】中證監等四部門約談螞蟻馬雲　阿里巴巴9988美股續升0.5%（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻IPO上市】螞蟻截飛後　新股市場有甚麼焦點？
【螞蟻IPO上市】螞蟻截飛後　新股市場有甚麼焦點？
【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎得獎者今起領獎　第二批抽獎結果11月3日起短訊通知
【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎得獎者今起領獎　第二批抽獎結果11月3日起短訊通知
【陸金所上市】陸金所「8折」上市　香港神秘富豪賺78億成大贏家
【陸金所上市】陸金所「8折」上市　香港神秘富豪賺78億成大贏家
【颱風消息】雙颱風天鵝、艾莎尼先後迫近本港　螞蟻集團掛牌不受影響？
【颱風消息】雙颱風天鵝、艾莎尼先後迫近本港　螞蟻集團掛牌不受影響？
【螞蟻上市】螞蟻每升1成　阿里巴巴股價可升多少？
【螞蟻上市】螞蟻每升1成　阿里巴巴股價可升多少？
【螞蟻上市】螞蟻IPO認購有多瘋狂？可以買起半個港股
【螞蟻上市】螞蟻IPO認購有多瘋狂？可以買起半個港股