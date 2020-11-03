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【螞蟻上市】內地擬推網貸新規　富瑞：螞蟻「花唄」所受影響有限（第二版）

Hot Talk 12:11 2020/11/03

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中國銀保監會擬推新規，加強規範網貸公司。

中國銀保監會、人民銀行就《網路小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。富瑞認為，今次徵求意見稿發出強烈的政策收緊訊號，預期網上小額貸款規模及促貸業務盈利增長將放慢。該行又指，網上小額貸款原本由地方金融部門管理，但意見稿將要求提高至人行及銀保監旗下的監管部門，意味著合規成本將大幅上升。

據上述徵求意見稿，政府擬對自然人的單戶網路小額貸款餘額施加限制，原則上不得超過30萬元（人民幣，下同），或不得超過其最近3年年均收入的三分之一，該兩項金額中的較低者為貸款金額最高限額；對法人或其他組織及其關聯方的單戶網路小額貸款餘額原則上不得超過人民幣100萬元。

對螞蟻「花唄」影響有限

即將上市的螞蟻集團 （06688） 旗下的消費信貸業務「花唄」理論上亦屬於網上小額貸款業務的一種，不過，富瑞認為，此規定對「花唄」及「借唄」影響有限，因兩者上限分別為3萬元及30萬元，符合意見稿要求，但對以高淨值客戶為目標的公司如宜人貸則可能造成衝擊。

意見又提出，小額貸款公司經營網絡小額貸款業務應當主要在註冊地所屬省級行政區域內開展。未經國務院銀行業監督管理機構批准，小額貸款公司不得跨省級行政區域開展網路小額貸款業務。富瑞相信，

另外，文件亦提出限制經營網路小額貸款業務的小額貸款公司的註冊資本不低於人民幣10億元，且為一次性實繳貨幣資本。跨省級行政區域經營網路小額貸款業務的小額貸款公司的註冊資本不低於人民幣50億元，且為單次實繳貨幣資本。

（第二版：新增富瑞評論）

相關文章︰【螞蟻上市】中證監等四部門約談螞蟻集團高層　官媒此前點名螞蟻　稱要加強監管（第二版）

【螞蟻上市】螞蟻H股6688台資大戶獲分8億元貨　經紀費近800萬元

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編輯︰侯景成

貸款公司 銀行 中國 行政 人民幣 中國銀行保險監督管理委員會 螞蟻集團（06688）

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