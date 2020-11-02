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【日本城母企】國際家居零售主席魏麗霞違反收購守則　證監會施冷淡對待令18個月

股市 23:03 2020/11/02

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日本城母企國際家居零售主席魏麗霞被指違反《收購守則》的強制全面要約責任。

日本城母企國際家居零售 （01373） 主席魏麗霞因違反《收購守則》的強制全面要約責任，遭證監會公開譴責，並對其施加為期18個月的冷淡對待令，由今年11月2日起至2022年5月1日止。這意味魏麗霞期內將被禁止直接或間接使用香港證券市場設施。

國際家居零售發公告指，董事會認為事件僅針對魏麗霞，與公司的目前事務並無關係，亦對經營並無造成任何重大不利影響。

事源魏麗霞於2019年3月6日，以每股2.01元買入17萬股國際家居零售股份，使其及與一致行動的人士的持股量達到50.5%，以一致行動集團在之前12個月期間合共所持權益的最低百分比48.48%計算，增加了超過2%。其後，魏麗於2019年3月至5月期間另外進行了12次交易，每次交易均令一致行動集團的持股量增幅超過2%的自由增購率。

證監會指，魏麗霞向執行人員表示，對《收購守則》的施行原則有所誤解，才造成了上述違規情況，承認違反了《收購守則》，令公司股東失去了就其股份接獲全面要約的權利，故同意接受現時對其採取的紀律行動。

相關文章：【日本城母企】國際家居零售主席魏麗霞涉違收購守則　證監會展開紀律聆訊　魏麗霞：已與專業團體商討解決事件（第二版）

歐達禮：證監會有決心維持市場信心　主動提及國安法、壹傳媒炒風

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編輯：袁諾曦

香港股票 證監會 經濟 國際家居零售（01373） 日本城

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