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【美國經濟】美國10月ISM製造業PMI為59.3　遠勝預期

宏觀解讀 23:00 2020/11/02

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美國10月PMI數據出爐。

美國10月ISM製造業PMI為59.3，遠勝過市場預期的55.8，亦超越了9月份時的55.4；為自2018年9月以來最高水平。數據表明整體經濟正在擴張在4月份收縮之後連續第6個月增長。

ISM製造業新訂單指數為67.9，比9月份的60.2增加了7.7。製造業經濟在十月份繼續復甦。調ISM製造業商業調查委員會主席Timothy R. Fiore表示，生產活動於10月繼續復甦，委員會成員表示，企業與供應商營運持續改善，每個月產能持續改善。業界看法亦向樂觀。

報告又指，10月份需求擴大，新訂單指數強勁增長，新出口訂單指數亦有適度增長，客戶庫存指數為2010年6月以來最低水平該水平，積壓訂單指數與前三個月相比增長速度稍快。

另外，美國10月Markit製造業PMI為53.4，較初值53.3輕微上調0.1。

相關文章︰【美國經濟】美國10月Markit製造業PMI為53.3　略低於預期

【美國經濟】美國9月Markit製造業PMI為53.5 符合市場預期

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編輯︰侯景成

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