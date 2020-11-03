【螞蟻上市】螞蟻高層馬雲遭4監管機構約談、官員批花唄「普而不惠」　阿里巴巴股價未受累

▲ 中證監等四部門約談螞蟻集團高層。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 上市在即，惟中證監周一發表公告指，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會及國家外匯管理局4大監管機構，對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談，惟並無披露約談的內容。螞蟻集團其後回應稱，將深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的16字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。

阿里巴巴 （09988） ADR延續港股升勢，截至今晨5時，折算收報301.02港元，較港收市價297.8元高1.1%。至上午10時，阿里巴巴周二早段股價曾見300元，最新升幅收窄至0.5%，報299.4元，成交11。6億元。

螞蟻集團︰深入落實約談意見

馬雲早前在上海論壇狠批現有銀行業「當鋪思維」，巴塞爾協議如老人俱樂部，引來銀行業界猛烈批評。

馬雲：中國銀行「當鋪思維」嚴重 喜歡貸款給不差錢的企業，詳情可見【下一頁】

早前人民銀行 旗下金融時報官方公眾號，於上周轉載學者文章稱，有些大型公司設立之初不需要接受審慎監管，但後來變相吸收公眾存款，更點名螞蟻集團，稱其拿到了很多的金融業務牌照，可以進行與銀行類似的存貸款業務，需要進行「審慎監管」，特別指出 螞蟻旗下「花唄」業務類近信用卡，分期付款手續費卻高於銀行，做法與其普惠金融理念不符，實際上是「普而不惠」。

該文章題為《關於金融創新與監管的幾點認識》作者署名為「資深學者張非魚」，但網絡上並無其相關資料，且該文最初在《第一財經》和《財新》發表，隨即獲人行旗下金融時報公眾號轉載。據媒體引述市場人士意見稱，該文作者實為監管部門內部人士。

（第二版新增螞蟻集團回應）

相關文章︰

【螞蟻上市】螞蟻H股6688台資大戶獲分8億元貨 經紀費近800萬元

【螞蟻上市】螞蟻集團首日掛牌即有輪證 期貨期權沽空同日登場

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯︰侯景成