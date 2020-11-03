【螞蟻上市】螞蟻、馬雲遭監管約談後　官媒未停批評：停止盲目崇拜熱門新股（第三版）

▲ 螞蟻多名高層和馬雲遭4監管機構約談，官媒未停止批評

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 上市在即，惟中證監周一發表公告指，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會及國家外匯管理局4大監管機構，對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行監管約談，惟並無披露約談的內容。螞蟻集團其後回應稱，將深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的16字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。

隨內地官方機構盯上螞蟻集團營運模式，外界料螞蟻集團將面臨更嚴格的監管要求，內地官媒於監管機構約談螞蟻高層後，繼續批評螞蟻集團。

監管機構據報視螞蟻為金融企業 若變回舊經濟螞蟻估值會否縮水？詳情可見【下一頁】

阿里巴巴 （09988） ADR延續港股升勢，截至今晨5時，折算收報301.02港元，較港收市價297.8元高1.1%。阿里巴巴周二早市股價曾見300元，至下午尾市，阿里巴巴最新升幅收窄至0.6%，報299.6元，成交42億元。

圖解螞蟻招股情況

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螞蟻集團︰深入落實約談意見

馬雲早前在上海論壇狠批現有銀行業「當鋪思維」，巴塞爾協議如老人俱樂部，引來銀行業界猛烈批評。

馬雲：中國銀行「當鋪思維」嚴重 喜歡貸款給不差錢的企業，詳情可見【下一頁】

早前人民銀行 旗下金融時報官方公眾號，於上周轉載學者文章稱，有些大型公司設立之初不需要接受審慎監管，但後來變相吸收公眾存款，更點名螞蟻集團，稱其拿到了很多的金融業務牌照，可以進行與銀行類似的存貸款業務，需要進行「審慎監管」，特別指出 螞蟻旗下「花唄」業務類近信用卡，分期付款手續費卻高於銀行，做法與其普惠金融理念不符，實際上是「普而不惠」。

約談後官媒未停止批評螞蟻集團

隨監管約談後，內地官媒《經濟日報》、人行屬下《金融時報》未停止對螞蟻集團的批評。

內地經濟日報周二（3日）發表評論指：

脫離實體經濟談金融科技創新、談擴大金融資產規模、談經營利潤，既違背了金融業發展的初心，又容易出現金融虛擬化運行趨勢，引發脫實向虛的市場風險。

互聯網金融或金融科技本質一是持牌金融企業，二是違法違規的「偽金融業態」，認為對近期要蹭數字科技的少數金融公司，「都應停止對熱門新股的盲目崇拜」。

評論續指，僅針對金融控股公司出台規章制度不夠，必須將偽金融業態、金融亂象納入統一有序的監管標準，減少無序金融創新抬高社會融資成本的風險。

另外，內地金融時報連續兩日發表署名文章，直接指名螞蟻集團：

支付寶偏離支付主業擴張成綜合金融服務平台， 螞蟻集團成為全世界混業程度最高的機構。

對於螞蟻集團使用的信貸評審模型，評論續指，互聯網公司的信貸評審模型大多處於黑箱狀態，其有效性尚未經過完整經濟周期和壓力情景的檢驗，極端事件可能令模型失效並導致大額損失。將大數據用於信貸評審（貸前管理），並不意味著其風控一定比抵質押和擔保這類普遍採用的風險緩釋手段（貸後管理）更為「先進」。

（第二版新增螞蟻集團回應，第三版更新內地官媒批評）

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編輯︰侯景成、麥德銘