【螞蟻上市】中證監等四部門約談螞蟻馬雲　阿里巴巴9988美股續升0.5%（第二版）

▲ 中證監等四部門約談螞蟻集團高層。

中證監發表公告指，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會及國家外匯管理局聯合，對螞蟻集團 （06688） 實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。惟公告並無披露約談的內容。

螞蟻集團︰深入落實約談意見

螞蟻集團其後回應稱，將深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的十六字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。

阿里巴巴（09988）ADR延續港股升勢，截至23：15，折算報299.05港元，較港收市價297.8元高0.5%。

早前人民銀行 旗下金融時報官方公眾號，於上周轉載學者文章稱，有些大型公司設立之初不需要接受審慎監管，但後來變相吸收公眾存款，更點名螞蟻集團 ，稱其拿到了很多的金融業務牌照，可以進行與銀行類似的存貸款業務，需要進行「審慎監管」。

該文章題為《關於金融創新與監管的幾點認識》作者署名為「資深學者張非魚」，但網絡上並無其相關資料，且該文最初在《第一財經》和《財新》發表，隨即獲人行旗下金融時報公眾號轉載。據媒體引述市場人士意見稱，該文作者實為監管部門內部人士。

（第二版新增螞蟻集團回應）

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編輯︰侯景成