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【螞蟻上市】中證監等四部門約談螞蟻集團高層　官媒此前點名螞蟻　稱要加強監管（第二版）

股市 22:21 2020/11/02

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中證監等四部門約談螞蟻集團高層。

中證監發表公告指，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會及國家外匯管理局聯合，對螞蟻集團 （06688） 實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。惟公告並無披露約談的內容。

螞蟻集團︰深入落實約談意見

螞蟻集團其後回應稱，將深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的十六字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。

然而，早前人民銀行旗下金融時報官方公眾號，於上周轉載學者文章稱，有些大型公司設立之初不需要接受審慎監管，但後來變相吸收公眾存款，更點名螞蟻集團，稱其拿到了很多的金融業務牌照，可以進行與銀行類似的存貸款業務，需要進行「審慎監管」。

該文章題為《關於金融創新與監管的幾點認識》作者署名為「資深學者張非魚」，但網絡上並無其相關資料，且該文最初在《第一財經》和《財新》發表，隨即獲人行旗下金融時報公眾號轉載。據媒體引述市場人士意見稱，該文作者實為監管部門內部人士。

（第二版新增螞蟻集團回應）

相關文章︰【螞蟻上市】螞蟻H股6688台資大戶獲分8億元貨　經紀費近800萬元

【螞蟻上市】螞蟻集團首日掛牌即有輪證　期貨期權沽空同日登場

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編輯︰侯景成

香港股票 中國人民銀行 國家外匯管理局 中國銀行保險監督管理委員會 中國證監會 螞蟻集團（06688） 胡曉明 馬雲

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