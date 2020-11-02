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【英國經濟】英國10月製造業PMI終值上調至53.7 勝預期

宏觀解讀 21:22 2020/11/02

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IHS Markit 主管Rob Dobson 表示，英國製造業正明顯改善，但未來數月內，英國可能會因疫情封鎖措施和脫歐而令經濟景氣轉壞。

市場研究機構IHS Markit/CIPS 發表數據，英國本地及海外市場需求改善，英國10月份製造業PMI終值上調至53.7，高於市場預期維持初值53.3，連續5個月持續擴張，數據反映工廠開始追上之前因受疫情影響而延遲的訂單。

IHS Markit 表示，近月出口貿易進一步增長，箇中原因為中美經濟穩定恢復，增加對海外市場需求，加上英國於12月31日將結束脫歐過渡期，硬脫歐風險曰增，在前景不明朗因素下，短期內導致歐洲客戶大幅囤貨，提高市場需求。

分析指，在中間產品和投資產品中，10月份產量和訂單均錄得明顯增長，但消費品版塊則略為下降。

就業方面，10月份就業率連續第9個月下降，當中以消費品行業裁員最多。

IHS Markit 主管Rob Dobson 表示，從10月份數值來看，英國製造業正明顯改善，但未來數月內，英國可能會因疫情封鎖措施和脫歐而令經濟景氣轉差。

不過，製造商對前景仍然表示樂觀，據報告顯示，超過六成企業預期來年產量將持續上升，只有約一成企業預期產量會下跌。

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編輯﹕賴奕羚

裁員 經濟 貿易 PMI 英國 脫歐

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