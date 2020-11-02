【澳元定期存款】澳元定存息最高10厘 專家料明年重上0.75高位

▲ 市場擔心明天澳洲再重手減息0.15厘，至乍現0.1厘歷史新低，拖累澳元急挫。

明天（11月3日）堪稱超級星期二，除了為美國大選選舉日外，當天澳洲央行亦議息，市場擔心澳洲可能減息，由0.25厘大削至0.1厘，累澳元兌美元急挫，考驗0.7的心理大關。專家建議投資者對澳元有實際需要，不妨小注趁低吸納，博一年後當疫情淡化後可重拾升軌，恒生 （00011） 的專家預計，在樂觀的情況下，澳元可重上0.75高位，較現滙約0.7關呈7%的潛在升幅，滙息總回報有望達7厘。

高息澳元定存普遍為短期存款，息率詳情可按下圖了解

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業界又提醒追息族，應緊抓港銀仍未減定存息前，先鎖定高息。雖則目前澳元仍不乏7厘至8厘高息之選，但主要是7天超短存，當中冠絕全城是集友7天澳元定存的10厘息，但其實這中資行已累減1厘；一個月澳元短存則以富邦的3.18厘居首，然而，3個月以上的較長息已低於一厘，如大眾銀行以0.15厘，已膺此短存的「高息王」；渣打及招商永隆更乍現0.01厘，也打入高息榜的3甲列。至於一年期澳元定存，領先的是招商永隆的0.45厘。

外電指，澳洲聯儲銀行為擺脫新冠肺炎封城，重創經濟，擬再連番出招，冀刺激經濟復甦，包括3招齊發︰（1）再重手劈息至0.1厘；（2）再下調3年期國債孳息率目標；（3）並進一步釋放債券購買計劃，拖累澳元滙價繼續承壓，一度失守0.7關，重試今年7月時創下0.6997的底位。

不過，東亞 （00023） 及星展等專家，對澳元的中長期走勢不至太淡。

恒生：澳元跌穿0.7已抵買

恒生銀行首席市場策略員溫灼培預計，澳洲明天減息已乏懸念，料減0.15厘至0.1厘，罕有較美國聯儲局的0.125厘為低，短期內難免利淡澳元；且暫難言澳紐不會採負利率。但溫灼培補充，當澳元跌穿0.7，再下試0.69已開始呈抵買訊號，料短期內約於0.68初步尋底；只要歐美疫情漸受控，疫苗又快面世，且憧憬拜登大比數勝出，特朗普未有搞局等利好因素湧現，預計明年底澳元在樂觀的情景下，有望重上0.75。

東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥也認為，毋須對澳元看得太淡，料中長期可反覆重拾升軌，因全球對鐵礦石的需求甚大，尤其是當美國大選陰霾過後，歐洲等亦預計疫後重啟經濟，可抵消中澳交惡的衝擊。

澳新銀行：澳洲政策利率或劈至0.1厘

澳新銀行也料今年底前，澳洲的政策利率由現時的0.25厘，驟劈至0.1厘的史上低紀錄。

短綫操作方面，華僑永亨經濟師李若凡預計，未來兩周澳元兌美元的支持位及阻力位，介乎0.695到0.73；兌港元則為5.3883至5.6596，主要受大選及歐美疫情兩大變數所左右。

可是，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧卻力排眾議，預期澳洲央行暫忍手，11月或不會減息；反而有機會加碼放水，擴大購買資產計劃（LSAP）。澳元兌美元的第4季高低位預測為0.69到0.73，年底目標為0.73。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪