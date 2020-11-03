【美國大選】譚新強：美國選舉人票制度存漏洞　特朗普或再次輸了普選票但贏得總統寶座

美國大選正在進行，中環資產投資行政總裁譚新強接受《香港經濟日報》訪問時認為，選舉人票制度下，誰人入主白宮仍存不確定性，市場不明朗因素偏高，但無論特朗普或拜登當選，疫情已重創美國經濟，中美經濟規模的差距大幅縮短，美國應改變對華政策，接受中國或其他國家和平崛起。

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譚新強表示，大選結果難預測，但他相信拜登99%可贏得普選票（popular vote），而且有七成機會拜登與特朗普的普選票差距，會較四年前希拉莉更多，即拜登與特朗普的普選票差距可能高於500萬票。

「若在普選票得票落敗的特朗普，再次因為選舉人票勝出而成功連任，便再次凸顯美國憲法的漏洞，只要在數個關鍵小州中獲勝，便能奪得總統寶座，但要修補憲法漏洞相當困難。」

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譚新強指，美國已當了很多年「老大」，未來應調整心理及思維，直接面對競爭，接受中國或其他國家的崛起，若繼續對中國實施不同禁令，迫使中國未來變成可以自給自足，無需再倚賴全球貿易，屆時可能是最危險的時間。

「美國於1890年代超越英國，到1945年成為真正的霸主，中間全球爆發了兩次世界大戰，全球局勢相當動盪。」

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編輯：陳韻妍