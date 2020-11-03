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【美國大選】譚新強：美國選舉人票制度存漏洞　特朗普或再次輸了普選票但贏得總統寶座

股市 10:00 2020/11/03

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美國大選正在進行，中環資產投資行政總裁譚新強接受《香港經濟日報》訪問時認為，選舉人票制度下，誰人入主白宮仍存不確定性，市場不明朗因素偏高，但無論特朗普或拜登當選，疫情已重創美國經濟，中美經濟規模的差距大幅縮短，美國應改變對華政策，接受中國或其他國家和平崛起。

美國大選結果4大情境分析，對金融市場有何影響？【下一頁】

譚新強表示，大選結果難預測，但他相信拜登99%可贏得普選票（popular vote），而且有七成機會拜登與特朗普的普選票差距，會較四年前希拉莉更多，即拜登與特朗普的普選票差距可能高於500萬票。

「若在普選票得票落敗的特朗普，再次因為選舉人票勝出而成功連任，便再次凸顯美國憲法的漏洞，只要在數個關鍵小州中獲勝，便能奪得總統寶座，但要修補憲法漏洞相當困難。」

TD話美國散戶較上兩屆大選樂觀，詳見【下一頁】

譚新強指，美國已當了很多年「老大」，未來應調整心理及思維，直接面對競爭，接受中國或其他國家的崛起，若繼續對中國實施不同禁令，迫使中國未來變成可以自給自足，無需再倚賴全球貿易，屆時可能是最危險的時間。

「美國於1890年代超越英國，到1945年成為真正的霸主，中間全球爆發了兩次世界大戰，全球局勢相當動盪。」

相關文章：【美國大選】瑞士百達財管︰特朗普未兌現大選前推出疫苗承諾　或拖累其選情

相關文章：【美國大選】周二美國大選後　美股為何仍難脫險？

 

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編輯：陳韻妍

選舉 經濟 拜登 特朗普 希拉莉 譚新強 中國 美國 白宮

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