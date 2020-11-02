Tesla全自動駕駛軟件beta登場　料每5至10日更新一次

▲ Tesla近日階段性的向消費者推送全自動駕駛（FSD）軟件測試（beta）版。

被稱為「科技狂人」的Tesla創辦人馬斯（Elon Musk），一直致力研發自動駕駛技術，終於開始展示成果，Tesla近日階段性的向消費者推送全自動駕駛（FSD）軟件測試（beta）版。馬斯透露，計劃每5到10天便更新一次Tesla全自動駕駛測試版軟件，定時修復漏洞。

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Tesla近日推出全自動駕駛軟件beta版更新，而是次更新除了改變汽車可視化功能外，亦同時聲稱能夠令司機需要介入的機會減少30%，提升了自動駕駛的能力，包括Tesla讓汽車能自動離開主要道路，然後更順暢地進入停車場等目的地，也可在能見度或會影響人類駕駛者的環境下，如在濃霧中進行全自動駕駛。

應注意的是，Tesla全自動駕駛功能的價格近日再作調整，由原來的8000美元（約62015港元），提升至10000美元（77519港元）。Tesla更警告隨著功能增加，價格或可能再進一步提升。

馬斯克日前在第三季度財報電話會議上指出，FSD功能有望在今年年底前正式推出。他也在Twitter上透露，該公司將會每5至10天，進行一次更新，盼能改進全自動駕駛測試版軟件。

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責任編輯：曾曉汶