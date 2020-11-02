【美元危機】橋水達里奧︰人民幣將成儲備貨幣　「比所有人預期都快」

▲ 橋水創辦人達里奧表示，人民幣成為儲備貨幣的進程或較預期中更快。

美國總統大選、歐美疫情等不明朗因素近期推動美元反彈，美滙指數早上94水平。然而，對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）再次表示，美元地位正受到威脅。他更指，中國崛起將令人民幣成為新的儲備貨幣，而且可能會「比所有人預期更快」。

達里奧於香港金融科技周2020活動上發表講話，維持其看淡美元的主張。他解釋，不論政局發展如何，美國政府未來也需要發更多債以應付財赤，同時由於財赤貨幣化，令美元不斷貶值。

達里奧話時機在中國一方，詳見【下一頁】

他更舉例指，歷史上曾出現3種全球儲備貨幣分別是荷蘭盾、英鎊及美元，而這些貨幣能夠成為儲備貨幣，主因要是由於其國家為當時全球最大的貿易國，因而將貨幣帶到世界各地。達里奧認為中國目前為最大的貿易國，並預言人民幣將成為儲備貨幣。

中國的發展與過去眾多強國崛起的模式相似

他表示，中國的發展與過去眾多強國崛起的模式相似。他續謂，看到「中國資本市場發展的發展，開放予境外投資者」，更稱未來人民幣將會國際化，開放資本帳；建立金融中心等。種種趨勢正如過去其他新興勢力的發展。他預計，人民幣變成儲備過幣的過程會先是緩慢發展，然而在某個時間點突然加速，快過所有人的預期。

達里奧形容，中國是正在崛起的新勢力，而美國則現存的強大勢力。新舊勢力之間的衝突在過去歷史上出現過很多次，以各種形式展現，貿易戰、科技戰等也只是重蹈歷史覆轍。他又認為，即便美國大選後由拜登上台，兩國的衝突仍然會存在。

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編輯︰侯景成