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【零售寒冬】零售管理協會料第4季零售數續跌逾1成　聖誕旺季感悲觀

商業 19:38 2020/11/02

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香港零售管理協會主席謝邱安儀認為，限聚令放寬「旺丁不旺財」，未能顯著帶動零售生意。（資料圖片）

今年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為261億元，較去年同期下跌12.9%，跌幅較8月份略微收窄。香港零售管理協會主席謝邱安儀認為，9月跌幅收窄看似回暖，只因去年9月基數低，但實質零售市道依然疲弱，預計全年零售業總銷貨價值按年跌2成多。

【零售寒冬】香港9月零售挫12.9%　略遜於市場預期

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謝透露，旗下有會員反映今年10月零售跌幅收窄，包括汽車、眼鏡店有單位數字升幅，電器、珠寶鐘錶則跌2至4成不等。雖然限聚令逐步放寬，但她認為，旺丁不旺財，未能顯著帶動零售生意。

零售業即將迎來12月聖誕旺季，但謝表示，今年沒有遊客，對所謂旺季感到悲觀。「若冬季出現第4波疫情，相信屆時跌幅會擴大。」因此，她預計，今年第4季零售業銷貨額按年跌1成多至2成。

至於第二期保就業計劃即將於11月底完結，她指，協會早前訪問旗下會員，涵蓋2400間店舖及4.8萬名員工，23%受訪會員反映12月起裁員，裁員幅度由1%至15%不等，尤其是重災區的類別。她補充，零售業未見起色，但租金紓緩幅度卻愈來愈少，業主一般減1至2成，減3至5成實屬少數。

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記者：朱悅瀅

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疫情 珠寶 鐘錶 裁員 零售業銷貨額 香港零售管理協會 零售 限聚令 保就業

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