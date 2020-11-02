【美國大選部署】黃國英：資金流向價值股　薦5隻心水港股

美國大選進入倒數階段，豐盛金融資產管理董事黃國英接受《iMoney》訪問時指出，「市場憧憬美國大選出現藍色浪潮（Blue Wave）的結果，這樣國會將會很快通過刺激經濟的方案，美國政府更加大使，債務更嚴重；另一說法是，美國的通脹預期升溫，令債券弱勢，但我比較認同美國政府更大使的說法。」所謂藍色浪潮，即拜登當選美國總統之餘，民主黨還取得參眾兩院的多數議席。



目前看來，他也相信拜登當選的機會較大，皆因民主黨相比2016年更為團結，反之，部分共和黨人已表態不支持特朗普，在此消彼長之下，料前者的勝算更高。「我覺得4年前投希拉莉的選票，會繼續投向拜登，但投給特朗普的選票可能會變節。換言之，拜登至少有220多張選舉人票是鐵票，只要在搖擺州份拿下40多票，就能勝出，現在看情況似乎機會不低。」

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值得注意是，美國最高法院剛駁回了共和黨人的申請，允許賓夕法尼亞州延長接收郵寄選票的期限，只要在11月3日選舉日或之前寄出，並於選舉日之後3日內送抵選舉部門，該選票當屬有效，被視為民主黨人的勝利。畢竟，賓夕法尼亞州一直是選情激烈的搖擺州份，目前兩名候選人在該州的支持度差距只有約4個百分點，而該州又握有20張選舉人票，故這裁決對選情可能起了關鍵作用。

市場重心由增長股轉向價值股的機會很大，投資者在尋找基本面良好的公司，Caterpillar（CAT）便是一例，說明只要「故仔」講得通，中小型價值公司的股價照樣可以爆升。

黃國英心水5港股及原因：

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更重要是，由美國科技女股神Catherine Wood管理的ARK Invest，重新引起投資者對主動型基金的興趣，間接令資金流向從巨無霸轉向中小型股。「因為ARK Invest不搞大股，不論是其他投資者『抄功課』，還是資金流由指數基金轉至主動型基金，都會令資金由大型股流向中小型股。」資料顯示，ARK Invest旗下的ARK Innovation ETF（ARKK）今年累計升幅達97%，遠遠跑贏納指表現，形成愈來愈多投資者會「跟風」追逐中小型股。

港股ATM仍為鐵膽

不過，港股的操作略有不同，他的鐵膽組合依然是「ATM」，即騰訊控股（00700）、阿里巴巴（09988）和美團點評（03690），注碼不用打得太散。「經驗告訴我們，港股繼續買騰訊、阿里和美團，不用煩惱，一定中，可能搞其他一大堆股票，回報未必夠集中持有『ATM』好。」

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黃國英形容騰訊、阿里的地位超然，反而具有避險作用，「因為兩股有充足的流通性，有事一定走得甩，而且大家對騰訊和阿里的增長故事也一清二楚。特別是，之前特朗普『兜口兜面』下令禁用Wechat、限制螞蟻集團，騰訊股價跌至500元左右，已掉頭抽爆機，反映市場的信念（Conviction）十足，好像沒有壞消息會令其股價調整多於15%一樣。如果退而求其次，試問金山軟件（03888）、金蝶國際（00268）和微盟（02013），那隻股價能企得這麼穩？」

相對而言，美團比較波動，在股民心目中的地位未至「神級」，惟他依然堅信其生意模式，能夠再上一層樓。「美團作為一個平台，只要發展至某一個階段，便可以壓搾用家和商戶，加價空間很大。隨着公司收入上升，邊際成本下降，利潤率可提升得很快。」

工業股主勝成新趨勢

除了「ATM」，黃國英特別提醒讀者千萬別忽略香港的價值型工業股。確實，近幾月有一批工業股表現突出，創科實業（00699）、信義玻璃（00868）、申洲國際（02313）均處於歷史高位，其中創科由3月低位足足反彈1.5倍，比科網股有過之而無不及，偏偏早陣子其鋒芒卻被新經濟股蓋過。

他解釋：「這個主題不多人講，但已在發生中，大家說到網購有多好，也需要有製成品才有得網購。跟過往相比，製造業的贏家已經歸邊，加上沒有新競爭者加入市場，龍頭面對的競爭只會愈來愈少，毛利市率『坐和望贏』，只要公司的現金流和盈利穩定，就有估值修復的機會。如果日後有通脹預期，對工業股也是件好事。」

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