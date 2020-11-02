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【大選部署】黃國英：資金流向價值股

股樓投資 19:25 2020/11/02

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豐盛金融資產管理董事黃國英接受訪問時指出，「市場憧憬美國大選出現藍色浪潮（Blue Wave）的結果，這樣國會將會很快通過刺激經濟的方案，美國政府更加大使，債務更嚴重；另一說法是，美國的通脹預期升溫，令債券弱勢，但我比較認同美國政府更大使的說法。」所謂藍色浪潮，即拜登當選美國總統之餘，民主黨還取得參眾兩院的多數議席。
目前看來，他也相信拜登當選的機會較大，皆因民主黨相比2016年更為團結，反之，部分共和黨人已表態不特朗普，在此消彼長之下，料前者的勝算更高。「我覺得4年前投希拉莉的選票，會繼續投向拜登，但投給特朗普的選票可能會變節。換言之，拜登至少有220多張選舉人票是鐵票，只要在搖擺州份拿下40多票，就能勝出，現在看情況似乎機會不低。」
值得注意是，美國最高法院剛駁回了共和黨人的申請，允許賓夕法尼亞州延長接收郵寄選票的期限，只要在11月3日選舉日或之前寄出，並於選舉日之後3日內送抵選舉部門，該選票當屬有效，被視為民主黨人的勝利。畢竟，賓夕法尼亞州一直是選情激烈的搖擺州份，目前兩名候選人在該州的支持度差距只有約4個百分點，而該州又握有20張選舉人票，故這裁決對選情可能起了關鍵作用。

投資者尋優質公司

市場重心由增長股轉向價值股的機會很大，投資者在尋找基本面良好的公司，Caterpillar（CAT）便是一例，說明只要「故仔」講得通，中小型價值公司的股價照樣可以爆升。
更重要是，由美國科技女股神Catherine Wood管理的ARK Invest，重新引起投資者對主動型基金的興趣，間接令資金流向從巨無霸轉向中小型股。「因為ARK Invest不搞大股，不論是其他投資者『抄功課』，還是資金流由指數基金轉至主動型基金，都會令資金由大型股流向中小型股。」資料顯示，ARK Invest旗下的ARK Innovation ETF（ARKK）今年累計升幅達97%，遠遠跑贏納指表現，形成愈來愈多投資者會「跟風」追逐中小型股。

港股ATM仍為鐵膽
不過，港股的操作略有不同，他的鐵膽組合依然是「ATM」，即騰訊控股（00700）、阿里巴巴（09988）和美團點評（03690），注碼不用打得太散。「經驗告訴我們，港股繼續買騰訊、阿里和美團，不用煩惱，一定中，可能搞其他一大堆股票，回報未必夠集中持有『ATM』好。」
黃國英形容騰訊、阿里的地位超然，反而具有避險作用，「因為兩股有充足的流通性，有事一定走得甩，而且大家對騰訊和阿里的增長故事也一清二楚。特別是，之前特朗普『兜口兜面』下令禁用Wechat、限制螞蟻集團，騰訊股價跌至500元左右，已掉頭抽爆機，反映市場的信念（Conviction）十足，好像沒有壞消息會令其股價調整多於15%一樣。如果退而求其次，試問金山軟件（03888）、金蝶國際（00268）和微盟（02013），那隻股價能企得這麼穩？」
相對而言，美團比較波動，在股民心目中的地位未至「神級」，惟他依然堅信其生意模式，能夠再上一層樓。「美團作為一個平台，只要發展至某一個階段，便可以壓搾用家和商戶，加價空間很大。隨着公司收入上升，邊際成本下降，利潤率可提升得很快。」

 

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撰文 : 林衞

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