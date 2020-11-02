【樓市熱話】將軍澳DONKIi將會刺激附近樓價？ 海天晉最受惠！

一個樓盤是否吸引，到是否有升值潛力，除了樓盤本身質素之外，周邊配套也是相當重要的考量。最近DONKI將軍澳店開幕，有網民就忽發奇想，問各位網友鄰近DONKI的樓盤會否因此升值，畢竟DONKI 24小時營業，而且貨品應有盡有，絕對方便鄰近業主。

【DONKI 】驚安之殿堂將軍澳分店 下月11日開幕：【下一頁】

樓主詳細分析，位於將軍澳的不同樓盤會如何受惠。首先是位於DONK對面的海天晉，雖然與DONKI距離最近，但樓主認為這也不會為住戶帶來噪音問題，因此最有利的一定是海天晉。另外海篇薈的人流都應該會被新DONKI帶旺，應該也能夠受惠不少。

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在一輪分析之後，樓主表示自己有朋友購入海天晉2 房，而綜合各種條件與配套，樓主認為友人買入海天晉2 房單位的決定相當正確，而且看好其升值潛力，首先海天晉旁邊有海，可以散步，二來新開的DONKI方便住戶選購生活所需。另外，海天晉密度低，以及臨近地鐵站都令人相當看好其升值潛力。

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責任編輯:翁嘉陽