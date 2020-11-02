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【抗疫新招】擬推「安心出行」抗疫App 便利市民記錄 張建宗：不會備存資料

環球政經 19:47 2020/11/02

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政務司司長張建宗周日(1號)發表網誌，指港府正準備推出名為「安心出行」的感染高風險通知流通應用程式(App)，並率先在政府場所使用，其後逐步擴大範圍，旨在讓市民養成記錄出入行程的習慣，並有助衞生防護中心追蹤確診人士接觸者的工作。

市民可免費下載，並進行參與計劃的場所時，透過掃描二維碼作出入記錄，儲存至用戶的流動電話應用程式。一旦個別場所出現確診個案，曾到相關場所的用戶便會收到通知及健康建議。

【新冠肺炎】萬聖節多人外出　何栢良料確診個案會陸續出現：【下一頁

【新冠肺炎】銀礦灣Staycation 群組 一行8人2人確診：【下一頁

他強調，相關資料只會加密存放在用戶電話，並不會儲存至任何政府和其他系統，市民亦可按意願參與；現時政府正積極向餐飲、卡拉OK、健身中心及的士等行業溝通，並鼓勵更多界別參與。

另外，他提及到港府正籌備在東區東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂設立檢測中心， 4個社區檢測中心初步為期三個月，由承辦商安排人員負責營運，相關檢測承辦商的採購程序正在進行中。

 

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責任編輯：潘曉豐

 

新冠肺炎疫情 政務司 張建宗

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