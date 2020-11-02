【聖誕活動2020】置地廣場聖誕市集　率先體驗聖誕氣氛　搜羅送禮佳品

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不足兩個月就是聖誕佳節，中環置地廣塲在今日（11月2日）至12月31日，在置地廣塲中庭三樓設有聖誕市集，顧客可以在聖誕頌的配樂下，率先體驗聖誕氣氛。
點按圖片，即睇聖誕市集裝飾：
今年的聖誕市集被一排排聖誕樹以及花環裝飾的舊式街燈圍繞，每個角落掛上聖誕襪，讓市民到場打卡。
另外，多個品牌在市集推出獨有或率先於香港推出的商品，讓消費者物色送禮佳品，包括：
市集內亦設有眾多醇酒商店，例如The Whisky Library限量版威士忌，包括Arran酒廠的Peacock 、Samaroli， 以及 Douglas Liang等，Dr. Fern’s量身訂製的氈酒瓶、清酒專門店Sake Central首次亮相的全新「ENTER.SAKE」及日本酒商Sunday’s Spirits的精選威士忌等。
其他品牌禮品包括，東方文華推出的聖誕禮品及禮籃、Indigo Living 聖誕裝飾品與Town House 的家居玻璃飾品、The Armoury紳士配件及尚鮑的鮑魚及魚子醬系列等；而本地甜品店Cookie DPT亦將出售曲奇、朱古力DIY 餅乾套裝及朱古力曲奇味香薰蠟燭等。此外，寵物休閒品牌Bark Mall則會推出各款新奇的寵物禮品。
置地廣塲聖誕市集
地點：置地廣塲中庭三樓
營業時間：星期一至日上午11時至下午8時
要留意，市集不接受現金，僅接受Visa、萬事達卡、銀聯卡、JCB 卡、支付寶、微信支付及轉數快付款；亦不接受八達通及美國運通卡。
香港置地集團執行董事周明祖表示，希望將聖誕氣氛和喜悅帶到香港，並在置地廣塲與我們的社區一同慶祝。
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