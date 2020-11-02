【聖誕活動2020】置地廣場聖誕市集　率先體驗聖誕氣氛　搜羅送禮佳品

不足兩個月就是聖誕佳節，中環置地廣塲在今日（11月2日）至12月31日，在置地廣塲中庭三樓設有聖誕市集，顧客可以在聖誕頌的配樂下，率先體驗聖誕氣氛。

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今年的聖誕市集被一排排聖誕樹以及花環裝飾的舊式街燈圍繞，每個角落掛上聖誕襪，讓市民到場打卡。

另外，多個品牌在市集推出獨有或率先於香港推出的商品，讓消費者物色送禮佳品，包括：

Ralph Lauren將推出一系列聖誕節必備的禮物，包括毛衣，香水及品牌有史以來的第一個布口罩。以及其品牌的咖啡產品，包括咖啡豆及首次亮相的Ralph’s Coffee x Sttoke BEAR-ista可重用咖啡杯。

英國精品朱古力店Charbonnel et Walker首次以實體店形式於香港推出的朱古力。

著名意大利配飾品牌Senreve推出的全新印花家居及皮革製品。

La Maison du Chocolat推出2020年聖誕系列產品，包括倒數月曆及餅乾、栗子朱古力禮盒與豪華禮籃。

市集內亦設有眾多醇酒商店，例如The Whisky Library限量版威士忌，包括Arran酒廠的Peacock 、Samaroli， 以及 Douglas Liang等，Dr. Fern’s量身訂製的氈酒瓶、清酒專門店Sake Central首次亮相的全新「ENTER.SAKE」及日本酒商Sunday’s Spirits的精選威士忌等。

其他品牌禮品包括，東方文華推出的聖誕禮品及禮籃、Indigo Living 聖誕裝飾品與Town House 的家居玻璃飾品、The Armoury紳士配件及尚鮑的鮑魚及魚子醬系列等；而本地甜品店Cookie DPT亦將出售曲奇、朱古力DIY 餅乾套裝及朱古力曲奇味香薰蠟燭等。此外，寵物休閒品牌Bark Mall則會推出各款新奇的寵物禮品。

置地廣塲聖誕市集

地點：置地廣塲中庭三樓

營業時間：星期一至日上午11時至下午8時

要留意，市集不接受現金，僅接受Visa、萬事達卡、銀聯卡、JCB 卡、支付寶、微信支付及轉數快付款；亦不接受八達通及美國運通卡。

香港置地集團執行董事周明祖表示，希望將聖誕氣氛和喜悅帶到香港，並在置地廣塲與我們的社區一同慶祝。

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