【低水筍盤】美孚新邨頂層單位呎價低至1.26萬沽 點解呢個單位樓價平市價一成?

新盤群起出擊，二手交投明顯放緩，最近二手市場放盤業主的議價空間明顯再提升，以吸引買家捧場。藍籌屋苑美孚新邨也屢錄成交，日前屋苑頂層單位以呎價1.26萬元沽出，較市價低約8%至10%，究竟有何原因?

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中原地產高級分行經理余考成表示，美孚新邨10月全月錄19宗成交，平均實用呎價13,505元。分行最新錄得一宗美孚新邨交投，單位為3期百老匯街45號頂層單位，實用面積481平方呎，細兩房間隔，剛以610萬元沽出，折合實用呎價12,682元。

中原地產余考成指，上述單位位處頂層，不能電梯直達，故樓價比其他樓層單位平8%至10%。因樓價低水，而且單位亦可承造首置高成數按揭，備受收租客和換樓客追捧，普遍租金回報可達3厘。

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上址業主於今年7月以670萬元放售，現累減60萬元沽貨。據了解，原業主於2011年2月以315萬元買入單位，自住9年，現易手賬面獲利295萬元，單位期內升值94%。

以上單位的確比美孚新邨單位低水，日前該屋苑五期蘭秀道3號低層C室，實用面積564方呎，同屬屬2房間隔，望內園，內櫳企理，單位原叫價800萬元，後減至765萬元成交，減幅約4.4%，折合實用呎價約13,564元。



事實上，以景觀而言，以上成交的頂層單位景觀一定相對低層單位更開揚，因此，如不介意沒有電梯直達，多行一層也沒有大問題的準買家，可考慮一下頂層單位。

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記者：陳詠妍