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【新冠肺炎】英媒：威廉王子4月曾確診　一度呼吸困難但未有向外公布

環球政經 19:32 2020/11/02

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新冠肺炎持續，英國疫情反彈確診人數飆升，總確診人數超過100萬，當地宣布再次封城之際，據報威廉王子曾在今年四月，確診新冠肺炎，更一度呼吸困難，但憂慮會驚動國民，故未有公布消息。

【歐洲疫情】英國宣布再次封城 店舖除外賣食物及必需品一律停業【下一頁】

【新冠疫情】歐洲疫情第二波爆發 法國宣布再度封城【下一頁】

英國《太陽報》引述來自肯辛頓宮的消息指，威廉王子與王儲查理斯宣布確診的時間相若，而且其病情較嚴重，一度出現呼吸困難，但他當時以國家「有很重要的事情正在發生，不想令任何人憂慮」為由，未有公布病情。

他確診後，接受王室醫生治療，並遵循政府指引，在諾福克郡安默堡（Anmer Hall）的家中隔離。BBC王室新聞記者戴蒙德（Jonny Dymond）亦指有消息確認事件屬實，英國王室暫未有回應。

威廉王子的父親、王儲查理斯王子（Prince Charles）3月25日宣布確診新冠肺炎。

 

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責任編輯：楊子瑩

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