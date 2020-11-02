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【零售寒冬】零售銷售酒類重修　為何個別酒商生意額按年最多增3成？

商業 19:06 2020/11/02

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9月份零售業總銷貨價值以酒類飲品及煙草的分類跌幅最高，按年大跌76.1%。

本港9月份零售業總銷貨價值較去年同期下跌12.9%，尤以酒類飲品及煙草的分類跌幅最高，按年大跌76.1%。但有酒商指，生意額因營商策略轉變，例如主攻本地客，在下半年開始較去年同期止跌回升。

名城酒業集團董事總經理陳少煒表示，9月份生意額較去年同期增長兩至三成。他解釋，原因有3個：1）轉攻本地客，因為疫情令旅客銳減，旅客生意大減7成；2）增加酒類款式，皆因本地客需求並非特別款式和包裝的酒，要迎合市場便要另購中低價的酒類；3）調整銷售價格，例如酒類價格下調約10%，增加本地客的購買意欲。

【限聚令放寬】酒吧市道可望恢復正常？　業界料往後生意額增3成

【限聚令放寬】酒吧營業時間放寬2小時成效不彰　業界冀再獲放寬

轉攻本地客　酒商生意按年增
本港9月份酒類飲品及煙草的零售業總銷貨價值按年下跌，有分析師預料整體市況仍持續下跌。但陳認為，其今年只因上半年生意額下跌拖累，令今年整體去年相若，更預計單計今年下半年，有望較去年同期增長兩至三成。

至於該公司今年發展，他表示，今年看準舖租下調的時機，新開一間店舖。即是合共於香港設有5間店舖，主要位於港九。

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記者：馬意文

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