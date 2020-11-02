【美國大選前瞻】美國大選結果4大情境　對金融市場有何影響？

▲ 市場關注美國大選對金融市場的影響。

美國大選即將舉行，投資界紛紛就各種結果進行預測。對於金融市場而言，不同的選舉結果亦有着各異的影響。民主黨參選人拜登加稅的主張亦引起外界關注。中金就各種情景作出預測，並指拜登獲勝加民主黨掌控參眾兩院的結果短期內或不利美股。

【情景一︰拜登當選+民主黨參議院+民主黨眾議院】

民主黨有望通過較大規模財政刺激，包括失業救濟、環保新能源、基建等，推動美國經濟復甦。 但民主黨也會推動將企業所得稅從21%提升至28%，加徵資本利得稅，並提高對高收入人群個人所得稅稅率，從而部分抵消財政刺激效果。 對外，中美關係有望從特朗普政府的「脫鉤」轉向並不是不那麼差的競爭加劇情形，全球尤其是新興經濟體也因而有望分享美國需求復甦的溢出效應，從而出現全球復甦共振。

美股可能短期承壓，但中期利好。 短期內，美股市場需消化企業所得稅上調對企業盈利的負面衝擊，以及資本利得稅加徵可能導致的市場提前拋售壓力，因而面臨一定壓力。

不過中期內，經濟增長的修復將對市場形成支持；海外股市包括歐洲、新興市場短中期均將受益，因其將受益於美國財政刺激對全球的溢出利好，但卻無直接需承受美國國內加稅壓力；美債收益率有望上行，因增長前景改善；美元有望走弱，因全球風險偏好修復，及美國需求向外溢出提振全球增長。

【情景二︰拜登當選+共和黨參議院+民主黨眾議院】

政策方面 ，民主黨難有大作為，既難推出財政刺激，也難推出加稅措施；中美關係有望從「脫鉤」轉向不那麼差的競爭加劇情形。

市場方面， 美股短期上漲，因不確定性落定，及沒有加稅威脅。 但中期看，因為財政退坡較快，增長受拖累，美股反而有一定下行壓力；新興市場偏負面，因美國財政刺激預期落空；美債收益率下行，因財政前景黯淡；美元中性，震盪為主。

【情景三︰特朗普+共和黨參議院+民主黨眾議院】

共和黨參議院可能配合特朗普推出一個規模不是那麼大的財政救助案；但民主黨的加稅方案會被阻止；地緣政治關係可能繼續偏緊張。

美股上漲，因不確定性落定，沒有加稅威脅。 以及小規模的財政刺激預期。新興市場中性略偏負面，因特朗普可能繼續推動「美國優先，令地緣政治關係繼續緊張。美債收益率繼續震盪為主。

美元略偏強，因地緣政治關係或繼續偏緊張，且美國減稅利好本國經濟但向外溢出受「美國優先政策」限制。

【情景三︰特朗普+共和黨參議院+共和黨眾議院】

這一概率極小的共和黨「橫掃」情形下，預計特朗普將聯合參眾兩院推動以減稅為主要內容的財政刺激。地緣政治關係或延續特朗普的緊張風格。

減稅預期將推動美股上漲；新興市場偏中性，因美國財政刺激可能邊際利好，但特朗普可能繼續推動「美國優先」限制溢出效應；美債收益率上行，因減稅推動增長預期改善美元較強，因美國經濟較強，但特朗普「美國優先」令美國需求的對外溢出效應受限，且地緣關係繼續緊張。

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編輯︰侯景成