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【ET講股通】梁耀康︰內銀汽車股可追？ 同場加映答股環節（立即觀看）

股市 19:10 2020/11/02

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恒指今日裂口高開，全日升352點，報24460點，大市成交1,162億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，內地指數走勢分歧，滬指不太強，徘徊在3225點水平，窄幅上落，要留意會否下試支持位，恐拖累港股。港股今日相對較強，「聰明錢」憧憬螞蟻資金回籠後流向其他板塊。

港股處待變格局 宜部署個股

短綫來說，港股走勢仍未轉強，處於待變格局。至於短期方向，恒指須走出上方高位（約24600點）或下方低位（約24029點），才可見到方向。若在大選前未見方向，他建議不要在大市上作大動作，反而應該部署個股。

內銀股季績不錯 支持估值修復故事

今日大市主要由內銀股、汽車股和騰訊 （00700） 支撑。內銀股方面，4大行業績不錯，淨利同比跌幅收窄，支持估值修復故事，內銀股今日出現明顯升幅。倘大市向上突破，料可帶動內銀股繼續升。

短期來說，工行 （01398） 可留意上周低位4.33元能否守住，建行 （00939） 則留意5.32元位置。梁耀康指，若抱長綫持貨心態，在現水平可慢慢收集，因為內銀股再破底空間較細，而且季績亦見好轉，既有估值修復故事，基本因素亦改善。

吉利及廣汽 憧憬轉型新能源汽車

汽車股今日亦造好，其中吉利 （00175） 勁升13.6%，原因︰一、憧憬內地公布新能源汽車產業規劃；二、旗下北極星和投資者洽商融資，冀擴大生產綫：三、管理層透露自動駕駛、電動車平台，市場憧憬吉利加快由燃油汽車轉化成新能源汽車發展。廣汽集團 （02238） 情況相若，市場同樣憧憬轉型新能源汽車業務。

梁耀康指出，短綫來說，吉利若出現調整，亦是慢慢收集的機會；廣汽則可考慮調整時在7.6元水平買入。

留意大選選情 暫時不宜過分進取

另外，創科實業 （00669） 今日升近5%，長期來說持續上升，原因是電動工具業務做得相當好，預測下半年亦有雙位數增長，加上歐美新屋動工市場復甦等。他指出，創科持續有不俗增長，短期建議留意升軌，若回至約105元水平可留意；長綫來說值得一直持有，現時買入亦可，暫時上望120元水平。

最後，梁耀康指出要留意美國大選選情，結果出爐前，美股波幅勢較大，短期暫時仍然偏軟，暫時不宜過分進取，若無甚麼心水，則宜保守，等待選舉結果後再作部署。

【「ET講股通」問股環節，包括：中金、國壽、港視：立即觀看

欄名 : ET講股通

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市況分析 國有內銀股 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 新能源 汽車股 吉利汽車（00175） 廣汽集團（02238） 創科實業（00669）

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