【美國大選】拜登拉票新招　於Fortnite砌場景設挑戰吸機迷票

▲ 拜登競選團隊在遊戲Fortnite上，製作一個名叫Reboot City的島嶼，並設立冒險活動，盼吸引年輕選民進行投票。

美國總統大選即將舉行，候選人均努力四周拉票，民主黨總統參選人拜登更走到線上，攻電玩族群。日前拜登競選團隊在遊戲Fortnite上，製作一個名叫Reboot City的島嶼，並設立冒險活動，盼吸引年輕選民進行投票。

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是次拜登在Fortnite上，以「與拜登重建美好（Build Back Better with Biden）」為主題，邀請玩家完成六項任務，包括安裝5G基地台、助電動車廠增加產能、回收工業污水、蓋研究設施、參觀雪糕店，以及找到副總統候選人賀錦麗的10雙運動鞋，任務時間約需20至30分鐘。

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此外，玩家在地圖上除了會看到充滿拜登、賀錦麗有關的彩蛋外，更可發現「Text Fortnite to 30330」或「到makeaplan.com獲得投票相關資訊」的標語。

拜登競選團隊數碼合作總監Christian Tom表示，以Fornite進行拉票，相信是一種更平易近人、更實際及更有趣吸引選民的方式。

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責任編輯：曾曉汶