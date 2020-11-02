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【美國大選】投票日倒數一天　特朗普搖擺州支持度拉近　

環球政經 18:52 2020/11/02

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距離美國總統大選投票日只餘下一天，民主黨候選人拜登（Joe Biden）繼續在全國民調中領先，綜合各個民調顯示，拜登於全國支持度為52%，高於特朗普的43.5%，當中去年成功預測特朗普當選、被譽為最準民調的IBD/TIPP顯示拜登領先特朗普6個百分點。

博彩公司數據顯示，拜登係今屆大熱？【下一頁】

全國民調反映候選人的得票率，但在選舉人制度之下，候選人只要在個別州分取得有較高的得票率，便可全取該州的選舉人票，故相比全國民調，各州民調更加重要。撇除各自票倉後，今次選舉出現八大搖擺州，特朗普需要全取所有搖擺州才有較大勝算。

今屆大選搖擺州分* 特朗普支持度** 拜登支持度* 選舉人票
德州 48.5% 47.4% 38
佛羅里達州 46.6% 48.8% 29
俄亥俄州 47.4% 47.2% 18
喬治亞州 47.2% 48.1% 16
北卡羅萊納州 46.8% 48.7% 15
亞利桑那州 45.8% 48.8% 11
內華達州 44.5% 49.4% 6
愛荷華州 47.4% 45.8% 6

*搖擺州：兩位候選人支持度差距少於5個百分點的州分

**綜合美國主要民調計算的平均值

現時特朗普在德州、俄亥俄州、內華達州有較大優勢，其餘搖擺州分仍落後拜登，惟特朗普在佛羅里達州、喬治亞州、北卡羅萊納州的支持度開始拉近；至於上屆被特朗普突襲成功的三個州分：賓夕法尼亞州、威斯康星州及密西根州，暫時拜登的支持度較高。

撰文 : 林展鋒

選舉 特朗普 拜登 威斯康星 德克薩斯 賓夕法尼亞 俄亥俄 北卡羅萊納 內華達 佛羅里達

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