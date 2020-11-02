【美國大選】投票日倒數一天　特朗普搖擺州支持度拉近　

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距離美國總統大選投票日只餘下一天，民主黨候選人拜登（Joe Biden）繼續在全國民調中領先，綜合各個民調顯示，拜登於全國支持度為52%，高於特朗普的43.5%，當中去年成功預測特朗普當選、被譽為最準民調的IBD/TIPP顯示拜登領先特朗普6個百分點。
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全國民調反映候選人的得票率，但在選舉人制度之下，候選人只要在個別州分取得有較高的得票率，便可全取該州的選舉人票，故相比全國民調，各州民調更加重要。撇除各自票倉後，今次選舉出現八大搖擺州，特朗普需要全取所有搖擺州才有較大勝算。
|今屆大選搖擺州分*
|特朗普支持度**
|拜登支持度*
|選舉人票
|德州
|48.5%
|47.4%
|38
|佛羅里達州
|46.6%
|48.8%
|29
|俄亥俄州
|47.4%
|47.2%
|18
|喬治亞州
|47.2%
|48.1%
|16
|北卡羅萊納州
|46.8%
|48.7%
|15
|亞利桑那州
|45.8%
|48.8%
|11
|內華達州
|44.5%
|49.4%
|6
|愛荷華州
|47.4%
|45.8%
|6
*搖擺州：兩位候選人支持度差距少於5個百分點的州分
**綜合美國主要民調計算的平均值
現時特朗普在德州、俄亥俄州、內華達州有較大優勢，其餘搖擺州分仍落後拜登，惟特朗普在佛羅里達州、喬治亞州、北卡羅萊納州的支持度開始拉近；至於上屆被特朗普突襲成功的三個州分：賓夕法尼亞州、威斯康星州及密西根州，暫時拜登的支持度較高。
撰文 : 林展鋒