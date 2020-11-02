【當炒內銀股】內銀全線發力 郵儲行升近9%

▲ 郵儲行今日升近9%

內銀股發力，大型銀行全線升，其中以第三季盈利逆市增長的郵儲行 （01658） 升勢最凌厲，漲8.9%收報4.14元，其餘五間國有銀行則升2.9%至6.5%；零售銀行龍頭 （03968） 亦升4.8%至42.25元。

農行 （01288） 升6.5%報2.79元；中行 （03968） 、建行 （00939） 及工行 （01398） 分別漲3.3%、3.6%及3.9%，分別報2.53元、4.53元及5.54元；而交行 （03328） 則升2.9%至3.92元。

美銀認為，內銀盈利在第二季應已見底，但其估值表現仍落後市場，預測市賬率僅約0.5倍，相信其估值於未來半年至一年有望修復至0.7倍。另外，美銀指招行淨息差第三季淨息差按季雖有改善，但成本效益仍然疲弱。

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記者：謝智聰