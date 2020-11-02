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【美國大選】Lady Gaga為拜登站台 特朗普網上掀罵戰

環球政治 18:33 2020/11/02

分享：

特朗普於社交媒體Twitter掀起罵戰，指控Lady Gaga反對以水力壓裂採頁岩油。

美國總統大選11月3日舉行，兩名候選人特朗普及拜登都作最後衝刺拉票。拜登團隊宣布歌手Lady Gaga，周一（2日）前往賓夕法尼亞州為拜登站台拉票。特朗普隨即於社交媒體Twitter掀起罵戰，指控Lady Gaga反對以水力壓裂（fracking）採頁岩油。

【美國大選】油商爭相申請許可證 怕拜登當選打壓能源開採 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周一於Twitter發文表示：

剛得悉昏睡拜登於賓夕法尼亞州與Lady Gaga進行競選活動。Lady Gaga是反水力壓裂採油團體引以為傲的成員，這更有力證明他（拜登）將禁止水力壓裂採油，及令能源價格急升。

特朗普競選團隊傳訊總監默托（Tim Murtaugh）表示，沒有人會像拜登和反水力壓裂採油者Lady Gaga一樣，對拜登忽略的賓夕法尼亞州人不屑一顧。

Lady Gaga隨即回覆特朗普團隊，於Twitter發文反駁：「嘿，默托和特朗普，我很高興能免費在你們的腦内留下印象。」Lady Gaga更於帖文加上拜登和賀錦麗競選活動的標籤。

Lady Gaga同時轉發默托的帖文，並反問默托甚麼是水力壓裂。

【美國大選】特朗普：拜登將對賓夕法尼亞州能源業判死刑 【下一頁】

賓夕法尼亞州手握20張選舉人票，為關鍵搖擺州，該州十分倚重能源業。拜登早前被揭發曾經反對水力壓裂來開採石油和天然氣，特朗普抓住這點攻擊拜登。特朗普上月底到賓夕法尼亞州拉票時，更指拜登的計劃將會對賓夕法尼亞州能源業判處死刑。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

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