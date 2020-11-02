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【每日焦點】雙11小米、華為、蘋果手機成交額飆升　iPhone 12疑增維修限制

科技 20:00 2020/11/02

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綜合媒體報道，華為Mate 40系列在電商平台京東上，僅花8秒成交額即超過1億元人民幣（1.16億港元）。

年度購物節雙11揭幕，在智能手機戰線方面，多個手機品牌如華為、蘋果iPhone、小米手機成交額均快速飆升。綜合媒體報道，華為Mate 40系列在電商平台京東上，僅花8秒成交額即超過1億元人民幣（1.16億港元）；而蘋果iPhone及小米手機的成交額，在雙11開場10分鐘便按年飆升達10倍。

小米另在官方微博發布雙11戰報，指其在截至11月1日零時19分58秒，小米雙11全平台支付金額突破10億人民幣（約11.6億港元）。

【雙11】蘋果、小米手機開售10分鐘年度成交額飆十倍　華為8秒達1.16億元

此外，近日電子產品拆解網站的技術人員發現，iPhone 12更換相機後，必須要透過蘋果雲端服務的授權，才可以正常運作。即若用戶需要維修iPhone 12鏡頭，必須在蘋果指定的授權維修店進行！

外國科技網站The Verge引述蘋果一份聲明提到，蘋果未有回答關於iPhone 12相機的兼容性問題，僅表示公司致力於為客戶提供更多的選擇和地點，以便進行安全可靠的維修。

【iPhone 12】蘋果疑增iPhone 12限制　尋第三方維修相機以後或無法使用

責任編輯：張寶燕

 

 

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