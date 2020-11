【美國大選】新選民成民調變數 學者：特朗普仲有機會贏

美國大選將在當地時間周二(11月3日)舉行,多個機構的民調顯示,民主黨候選人拜登(Joe Biden)在多個州分都暫時領先總統特朗普(Donald Trump)。澳洲有研究國際事務的學者威德邁爾教授(Wesley Widmaier)指出,拜登在關鍵搖擺州分只是輕微領先,明言特朗普仍有機會贏。

根據多項民意調查最新結果顯示,截至投票日前48小時,拜登在威斯康星州、密歇根州和賓夕法尼亞州都領先特朗普。惟威德邁爾指出,在賓夕法尼亞州、佛羅里達州、亞利桑那州等傳統搖擺州分,仍然未有定局,不一定是拜登囊中物,因目前拜登在這些州分的領先度,仍屬於民調誤差的範圍之內。

維德邁爾教授表示,佛羅里達州狹地(Panhandle)的民意可能是大選風向,正如2016年,曾有大批奧巴馬支持者沒有投給當時的民主黨候選人希拉莉(Hillary Clinton),而是倒戈投特朗普,在將特朗普送入白宮。

【美國大選】開票當晚有何要注意?話你知勝負怎決定【下一頁】

威德邁爾教授說:

「如果今次我們能看到佛羅里達州狹地有大批人投票給拜登,那就是很重要的信息。」(If we can see movement in the Florida Panhandle back towards Biden, that's massive information.)