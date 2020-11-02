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【美國大選】新選民成民調變數 學者：特朗普仲有機會贏

環球社會熱點 18:28 2020/11/02

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澳洲有學者指出，拜登在關鍵搖擺州分只是輕微領先，明言特朗普仍有機會贏。

美國大選將在當地時間周二（11月3日）舉行，多個機構的民調顯示，民主黨候選人拜登（Joe Biden）在多個州分都暫時領先總統特朗普（Donald Trump）。澳洲有研究國際事務的學者威德邁爾教授（Wesley Widmaier）指出，拜登在關鍵搖擺州分只是輕微領先，明言特朗普仍有機會贏。

根據多項民意調查最新結果顯示，截至投票日前48小時，拜登在威斯康星州、密歇根州和賓夕法尼亞州都領先特朗普。惟威德邁爾指出，在賓夕法尼亞州、佛羅里達州、亞利桑那州等傳統搖擺州分，仍然未有定局，不一定是拜登囊中物，因目前拜登在這些州分的領先度，仍屬於民調誤差的範圍之內。

維德邁爾教授表示，佛羅里達州狹地（Panhandle）的民意可能是大選風向，正如2016年，曾有大批奧巴馬支持者沒有投給當時的民主黨候選人希拉莉（Hillary Clinton），而是倒戈投特朗普，在將特朗普送入白宮。

【美國大選】開票當晚有何要注意？話你知勝負怎決定【下一頁】

威德邁爾教授說:

「如果今次我們能看到佛羅里達州狹地有大批人投票給拜登，那就是很重要的信息。」（If we can see movement in the Florida Panhandle back towards Biden, that's massive information.）

上屆大選時，民主黨候選人希拉莉在民調上領先特朗普，但最終由特朗普「爆冷」勝出。威德邁爾教授解釋，民意調查的準確度，取決於其抽樣模型。他指出，今次大選的熱情前所未有，有一波新登記的選民，以及新的郵寄選票規則，都可能影響民調的準確性。

他不諱言，若特朗普成功拿下賓夕法尼亞州和佛羅里達州，要勝出大選仍會是一場硬仗。

【美國疫情】特朗普示意炒福西 料大選後動手【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

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