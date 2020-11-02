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【雙11戰報】雙11各大網購平台銷售額創新高 美妝和家電品牌最受歡迎

新經濟追蹤 20:49 2020/11/02

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天貓公佈數據，雙11開局後不足兩小時，100個品牌便達成1億元成交額。

雙11購物節開始後，各大平台頻頻傳出喜訊，各款產品銷量均創新高，家電產品和美妝品牌銷量突出。與此同時，雙11期間亦同步帶動線下銷售。

京東 （09618） 發佈雙11首日數據，全日成交額按年增長超過90%，銷量按年增長最高的產品分別為家居日用、美妝護膚、寵物生活、廚具和酒類產品。銷量頭五的產品主要為快速消耗品，例如牛奶乳品、洗髮水、米等貨品。而交易額最高的頭五項產品主要為家電用品，如洗衣機和冰箱。

天貓亦公佈數據，雙11開局後不足兩小時，100個品牌便達成1億元成交額，蘋果（Apple，美：APPL）、小米 （01810） 、華為等品牌在雙十一首日凌晨1時51分時，成交額已突破1億。據阿里巴巴旗下媒體平台「阿里足跡」指，今年美妝品牌和3C家電品牌的成績較為突出。

在雙11首日開始第一分鐘內，在家電3C品牌中，華為、美的、海爾成交額突破一億，隨後一小時內，共計16個家電3C品牌成交額亦突破一億。眾多產品中，華為Mate40 Pro、Iphone 11為天貓雙11十大熱銷產品，吸塵機品牌戴森 （Dyson）30分鐘內賣出10萬件。

天貓線下銷售成績亦不錯，天貓旗下的10萬多間線下家裝門店中，平均成交額新增2萬元，多個線下賣場亦出現排隊情況。

至於品牌小米 （01810） 今早則發出喜訊，雙11開售約20分鐘後，銷售額便突破10億元。截至11月1號24小時起，小米中國區的全渠道銷售額突破40億元。早前公司在10月底曾表示，要在雙11發放10億補貼到旗下家電產品、筆記本等銷售產品，加大優惠力度吸引消費者。

內地媒體報道，蘇寧易購（深：002024）雙11開始後，買家數量按年增長132%，平台訪客數按年增長394%，廚房及衛生用品成交量按年增長293%，美妝品牌銷售規模按年增長7倍。

除傳統家電用品和美妝產品外，今年雙11亦帶動其他版塊。新能源汽車方面，據小鵬汽車微博顯示，雙11訂單今日（2日）突破一萬單，為第一個破萬的新能源汽車品牌。

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相關文章﹕【雙11】京東11月1日首日成交額增逾9成　蘋果交易額勝華為

【雙11】小米雙11首日零售銷量突破40億　受惠華為缺貨、蘋果異軍起 （第二版）

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 蘇寧易購（深：002024） 天貓 汽車 家電 網購平台 iPhone 11 雙十一

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