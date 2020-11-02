大阪都構想再被否決 市長決定任滿後退出政壇

日本大阪再就「大阪都構想」進行公投，表決大阪是否改變原有制度，將現時的大阪府改為大阪都。結果以692,996票反對、675,829票讚成，否決有關議案。日本維新會黨魁、大阪市市長松井一郎表示，他將在任期完結後退出政壇。

「大阪都構想」是指將大阪市廢除，再將現有24個市內行政區合併為「淀川」、「北」、「中央」和「天王寺」4個特別區，建立「大阪都」。一旦成功，大阪市及大阪區將整合，以減低職能重疊帶來的資源浪費，並由現時的大阪府負責行政事務則。

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2015年大阪市首次就「大阪都構想」舉行公投，結果以微弱差距被否決，而時任市長橋下徹亦宣布退出政壇。今年的投票率為62.35%，較15年的66.83%低。

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松井一郎在記者會上稱，公投被否決是因自己的力量不足，望下一代努力。而反對的民眾則認為，有關議案將加重大阪政府的經濟壓力，亦有民眾指現時當局應將精力放在對抗疫情上。

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