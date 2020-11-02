【Google壟斷】小型搜尋引擎去信歐盟　投訴Google扼殺發展空間

▲ 多間歐美小型搜尋引擎質疑，Google一直在自行制訂遊戲規則，扼殺小型搜尋引擎發展空間，近日聯手去信歐盟，要求關開放三方會談，並決定出更有效的方案。

搜尋引擎龍頭Google稱霸市場多年，近日就被美國司法部提出反壟斷訴訟，稱Google濫用市場優勢，成為用戶的電腦或手機中預設選擇採用的搜尋引擎。多間歐美小型搜尋引擎質疑，Google一直在自行制訂遊戲規則，扼殺小型搜尋引擎發展空間，近日聯手去信歐盟，要求關開放三方會談，並決定出更有效的方案。

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事實上，Google被批評壟斷也非一朝一夕的事情。早於2018年Google就因市場壟斷行為被歐盟裁罰近44億歐元（約397億港元），其後Google 2019年自行提出矯治方案，不過依然未能解決扼殺小型搜尋引擎在市場中生存的問題。

據科技網站Techcrunch報道提到，Google當時提出的矯治方案，主要是讓歐洲地區手機用戶在設定Android裝置時，會出現4種搜尋引擎以供選擇，但使用者僅可選擇其中一款作預設搜尋引擎。除了Google搜尋外，其他3個選擇則開放各市場的搜尋引擎供應商競標。

不過，美國小型搜尋引擎DuckDuckGo則表示，該企最近幾次均在競標中出局。而德國搜尋引擎Ecosia也表示根本每個市場都拿不到位置，質疑Google自訂的遊戲規則並不可行。因此多間小型搜尋引擎近日向歐盟競爭委員會主席Margrethe Vestager發出公開信，要求歐盟主管機關開放三方會談，以決定出更有效的方案。

歐盟發言人證實已收到信函，並表示在獲取市場業者相關意見後，將會和Google就選擇機制保持密切聯繫，以及持續關注選擇機制的實際效果。

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責任編輯：曾曉汶