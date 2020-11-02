【港元定期存款】3個月港元定存最高息達5.2厘 3港銀減港元短存息

▲ 工銀亞洲今天減港元短存息，幸而這間中資大行保持3個月冠全城的5.2厘。

美國大選前夕，市場避險情緒高漲，港滙今天（11月2日）再跌；但3間大小行仍照減港元定期存款息率，包括工銀亞洲、東亞 （00023） 及華僑永亨，齊向半年或以下的較短存埋手。先說工銀亞洲，剛把3個月及半年存息齊削0.05厘，新息率分別為0.6厘、及半年的0.65厘。東亞亦調低138天年息0.03厘、至0.66厘。華僑永亨更兩連減把3個月年息累削0.06厘，新報0.48厘。

幸而工銀亞洲仍維持3個月最高息5.2厘，要求特定的全新理財戶才享此特惠息；且須推介兩名全新客戶。要是僅得一人，相同存期亦有4.2厘。

各中長期港元定存最高息率，可按下圖了解

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此外，9月30日試業的富融銀行（Fusion Bank），為1千名特選客提供3個月港元5厘息，以上限10萬元，全期賺息1,250元，優惠剛於10月底屆滿，暫未再延期。

如此一來，3個月短存的排名稍變，以上月底鬥加息的天星（Airstar Bank），以及匯立銀行（WeLab Bank），齊以1.2厘，重返3甲列。

富融銀行透過公關回應查詢指，Fusion Bank 自啟動試業以來運作暢順，反應熱烈。如有任何新優惠安排，會適時公布。

問及富融銀行作為第8間虛擬銀行且是首批獲發牌的最後一間虛銀，會否於今年底前開業，以及怎看與傳統銀行的競爭、以至逆市突圍。富融銀行公關對此回應，Fusion Bank的目標之一，是構建智慧金融服務生態。會持續善用各個股東的優勢，為客戶打造嶄新的金融服務體驗。

螞蟻iBond退款商機大 惹銀行搶存款客

另方面，業界料，新股王螞蟻集團 （新上市編號︰06688） 鎖資逾1.3萬億元，將於本周三（4日）解禁；但市料大小行在水浸下仍爆快閃搶存戰，主因是窺伺凍資王逾萬億元的退款商機。專家指，世紀新股快將開始釋放逾萬億巨資，而本周四（5日）亦是通脹掛鈎債券（iBond2020︰新上市編號︰04239）截止，市料大小行皆打上述兩大焦點投資的巨額退款商機；新債亦料於11月中退款。

事實上，信銀國際已率先於上周二（10月27日）出招，標榜新股或iBond退款享特惠息，又或斥新錢，新推一個月年息0.7厘，門檻10萬元，打入同期五甲列；可是，不敵「高息王」，即招商永隆的3.8厘，後者要求全新指定理財戶，以指定數碼渠道開立，起存額僅1萬元，上限5萬元。

與此同時，大新、創興 （01111） 及工銀亞洲已打開口牌，表明稍後擬為iBond退款推優惠。

港滙今天低見7.7555，分析指乃5個月以來最低；對上一次低位已是5月25日的7.7575。一個月拆息亦3連跌，低見0.32厘；下挫7.93點子，為6月以來的最大貶幅。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪