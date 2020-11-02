【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住

新盤帶動下樓市氣氛暢旺，準買家入市信心更強，最近屯門區一帶屋苑，成上車客置業的熱門地。日前一名90後年輕人士，就斥資688萬購入卓爾居兩房單位，榮升業主。

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中原地產分行經理陳家富表示，受同區新盤開售的影響，剛過去的周末，屯門區二手市場較為淡靜，成交僅寥寥數宗。分行促成卓爾居1座高層A室成交，實用面積511平方呎，兩房間隔，叫價700萬元，放盤1個月，減價12萬元，以688萬元沽出，折合實用呎價13,464元。

陳家富指，買家為一名「後生女」，原跟家人同住在屯門區，過去她靠自己一手一腳投資股票及儲蓄，最後賺到首期，上車做業主，家人未有為她出資，購買單位後將自住。她鍾情卓爾居的原因，是該屋苑相對於同區的半新盤如聚康山莊、疊茵庭等呎價相對低水。至於該單位具企理裝修，加上位於單邊，享開揚球場景，見價錢合理，隨即承接，成功榮升業主。原業主於2001年10月以174.5萬元買入單位，持貨19年，帳面獲利513.5萬元，單位期內升值2.9倍。

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陳家富指，卓爾居10月錄得5宗成交，平均實用呎價約13500元，11月暫錄得1宗成交。他指出，受惠於屯赤隧道公路最快今年年底通車，最近前往屯門區尋盤的準買家明顯大增。跟港鐵屯門站步程約10分鐘的卓爾居，目前實用面積511平方呎的兩房單位，樓價由620萬元起，業主的議價空間約2%至3%。

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