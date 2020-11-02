【Gucci X 科技】Gucci App新搞作　定製個人專屬虛擬波鞋

▲ Gucci最近在官方App上發布「Gucci Sneaker Garage」讓用家製作專屬的虛擬波鞋，允許用AR功能觀看波鞋上腳效果；還邀請多位設計師及藝術家重新設計多款品牌經典波鞋款。

時尚美妝品牌近年陸續嘗試融入科技元素如 AR（擴增實境）技術，讓用家試妝、試穿，增加網路消費者對品牌的關注度。Gucci 最近就在官方App上發布新搞作「Gucci Sneaker Garage」版塊，讓用家製作出個人專屬的虛擬波鞋，還可以用AR功能觀看波鞋上腳效果。

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雖然這些虛擬波鞋只能在線上觀看，不過Gucci創意總監Alessandro Michele亦有用Gucci Sneaker Garage設計出首款虛擬波鞋「Gucci Virtual 25」，選用霓虹色彩，以及在鞋帶設計方面用線盤開合形式收緊高筒鞋身，讓有興趣的消費者在線上購買，將鞋款添加至 Roblox、VRChat 等遊戲的虛擬角色之中。

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事實上，今次非並Gucci首次發布的科技搞作，早前亦有與大熱聊天應用程式Snapchat合作，推出Snapchat AR濾鏡，展示旗下鞋款的上腳效果，並允許透過線上直接購買，藉此機會擴大消費群。

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責任編輯：張寶燕