  • 23°C
香港時間 : 20201105日 (四) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房數據】越秀上月合約銷售按年升2.3倍　一文看清內房10月銷售數據（不斷更新）

股市 18:03 2020/11/05

分享：

一文看清10月內房股銷售數據

踏入今年最後一季，內地房地產發展商加快推盤，富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤的主要內房股於10月份銷售額勝預期，平均按年增長25%，意味年初至今累計增長為13%，完成全年銷售目標約79%。本文綜合內房股10月銷售情況，貨幣單位為人民幣。

回顧9月內房股銷售數據，詳情看【下一頁】

一文看清內房股觸及三道紅綫情況，按此看【下一頁】

越秀地產 （00123） 10月合同銷售約147.06億元，按年上升約2.32倍，實現合同銷售面積約為51.33萬平方米，按年上升約1.53倍。首10個月累計合同銷售約733.42億元，按年上升約40%，累計合同銷售面積約293.60萬平方米，按年上升約20%，完成全年銷售目標802億元的91%。

融創中國 （01918） 10月合同銷售金額約704.1億元，按年增9.3%，合同銷售面積約509.5萬平方米，合同銷售均價每平方米約13,820元。首10個月累計實現合同銷售金額約4,511億元，按年升4%，累計合同銷售面積約3,234萬平方米，合同銷售均價約13,950元。

中海外 （00688） 10月合約物業銷售約289.22億元，而相應的已售樓面面積約為171萬平方米，分別按年增加20.7%及13.9%。首10個月累計合約物業銷售金額約2,861.08億元，相應的累計已售樓面面積約1541.7萬平方米，分別按年增加5.7%及1%。

中國海外宏洋 （00081） 10月現合約銷796.8億元，合約銷售面積59.85萬平方米，分別按年增加59.3%及18.7%。今年首10個月累計合約銷售額525.72億元，合約銷售面積432.75萬平方米 ，分別按年增加20.6%及6.4%。

陽光100中國 （02608） 10月合同銷售額約16.13億元，按年增1.5倍，對應合同銷售面積約13.55萬平方米。首10個月合同銷售額約72.46億元，按年增6.4%，對應合同銷售面積約61.7萬平方米。

龍光集團 （03380） 10月股東權益的合約銷售額約為135億元，按年增長93.2%，合約銷售面積約80萬平方米，合約銷售單價約為16,634元。首10個月歸屬公司股東權益的合約銷售額約為970.2億元，按年上漲30.3%，合約銷售面積約603.2萬平方米。

雅居樂 （03383） 10月的預售金額合計為150.1億元，按年升18.1%，而對應建築面積為111.6萬平方米，平均價為每平方米13,450元。首10個月預售金額合計為1,047.8億元，按年升4.4%，而對應建築面積為778.1萬平方米，平均價為每平方米13,466元。

碧桂園 （02007） 10月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約539.1億元，按年跌5.02%，合同銷售建築面積約633萬平方米，按年跌5.17%。

時代中國 （01233） 10月合同銷售109.9億元，按年升25.8%，簽約建築面積約為76.4萬平方米。首10個月累計合同銷售約為707.01億元，按年升19%，簽約建築面積約為497.5萬平方米。

綠城管理 （09979） 10月代建項目合同銷售金額約92億元，其中自營及透過與業務夥伴合作取得合同銷售金額約52億元，聯營及其他公司取得合同銷售金額約40億元；合同銷售面積約100萬平方米。首10個月代建項目累計取得合同銷售面積約418萬平方米，合同銷售金額約為560億元。

正榮地產 （06158） 銷售為136.16億元，按年增長4.56%，合約銷售建築面積約為85.4萬平方米，均價約為每平方米15,900元。首10個月合約銷售金額約為1,097.72億元，按年增長6.54%，合約銷售建築面積約為699.2萬平方米，均價約為每平方米15,700元。

銀城國際 （01902） 10月總合約銷售額約為21.63億元，按年增2.2倍，合約建築面積約為11.9萬平方米及平均合約售價約為每平方米18,230元。首10個月總合約銷售額約為141.929億元，按年增0.2%，總合約建築面積約為79.68萬平方米及平均合約售價約為每平方米17,811元。

花樣年 （01777） 10月銷售額為約55.22億元，按年升35.3%，相應已售建築面積為約32.8萬平方米，平均售價為每平方米約16,829元。首10個月累積的銷售額為約382.16億元，按年升44.6%，相應已售建築面積為約270.2萬平方米，平均售價為每平方米約14,144元。

萬科 （02202） 10月合同銷售按年升20.6%至523.1億元，合同銷售面積366萬平方米，首10個月累計合同銷售增5%至5,450.7億元，面積為3,630.9萬平方米。

大發地產 （06111） 首10個月實現累計合同銷售金額約為231.05億元；累計合同銷售面積為157萬平方米；平均銷售價格為每平方米約14,711元。

融信中國 （03301） 10月合約銷售約147.1億元，按年下跌2%，合約建築面積約為72.8萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,203元。首10個月合約銷售額約為1148.3億元，按年增5.4%，合約建築面積約為528萬平方米，平均合約售價約為每平方米21,748元。

中國恒大 （03333） 9月1日至10月31日實現合約銷售金額1,819.7億元，銷售回款1,358.5億元，按年增25.4%。今年首10個月累計實現合約銷售金額6,325.9億元，已超過去年全年6,010.6億元的銷售額，完成今年6,500億元合約銷售目標的97.3%；銷售回款亦實現5,307.4億元，已大幅超過去年全年4,715.0億元的銷售回款額。

美的置業 （03990） 首10個月合同銷售金額約974.5億元，按年增19.4%，而相應的已售建築面積約861.8萬平方米。

當代置業 （01107） 10月合約銷售額約50.37億元，按年增60.9%，其中物業合約銷售額約49.9億元，車位合約銷售額約4431萬元，物業合約銷售面積約50.2萬平方米，銷售均價每平方米約9,941元。首10個月合約銷售約319.53億元，按年增13.1%，其中物業合約銷售額約315.19億元

合景泰富 （01813） 10月預售額為125.36億元，與按年增加23.8%，預售建築面積約為67萬平方米，按年增加1.8%。

中國奧園 （03883） 10月物業合同銷售額約151.6億元，按年增長51%。今年首10個月物業合同銷售額累計約985.1億元，按年增長11%。

景瑞控股 （01862） 10月合約簽約銷售額約為32.42億元，按年增 49.1%，合同銷售面積約為16萬平方米，合同銷售均價每平方米20,229元。今年首10個月累計合約簽約銷售額約為188.8億元，按年增7.7%，合同銷售面積約為86.2萬平方米，合同銷售均價約每平方米21,896元。

富力地產 （02777） 10月權益合約銷售總金額約160.5億元，按年升14%，銷售面積達約132萬平方米，按年跌5%。今年首10個月總權益合約銷售金額約1,026.8億元，銷售面積達約871.1萬平方米。

相關文章：【恒大財困】恒大股價曾升半成　售廣滙實業四成持股套現172億元

【中概股】貝殼找房市值超越最大內房企　堪比「地產界美團」？

【內房業績】萬科績後飆逾3%　第三季多賺12%、合同銷售金額按年升三成

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：袁諾曦

香港股票 經濟 中國奧園（03883） 富力地產（02777） 景瑞控股（01862）

上一篇文章

【新股IPO】上坤地產6900招股　孖展尚未足額認購（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】金科智慧服務9666首日招股　孖展尚未足額認購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【颱風消息】艾莎尼周五日間與港保持一段距離、周末減弱　港股本周交易料不受影響
【颱風消息】艾莎尼周五日間與港保持一段距離、周末減弱　港股本周交易料不受影響
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　中證監：體現敬畏市場、敬畏法治精神（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　中證監：體現敬畏市場、敬畏法治精神（不斷更新）
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？