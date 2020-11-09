【內房數據】禹洲上月合約銷售按年升25%　一文看清內房10月銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清10月內房股銷售數據

踏入今年最後一季，內地房地產發展商加快推盤，富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤的主要內房股於10月份銷售額勝預期，平均按年增長25%，意味年初至今累計增長為13%，完成全年銷售目標約79%。本文綜合內房股10月銷售情況，貨幣單位為人民幣。

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一文看清內房股觸及三道紅綫情況，按此看【下一頁】

禹洲集團 （01628） 10月份的合約銷售金額為115.24億元，按年升25.2%，銷售面積為71.3萬平方米，平均銷售價格為每平方米16,162元。首10個月累計銷售金額為885.84億元，按年升52.5%，銷售面積為542.5萬平方米，平均銷售價格為每平方米16,329元。截至2020年10月31日，集團累計的認購未簽約金額約為9.40億元。

龍湖 （00960） 10月合同銷售金額280.1億元，按年增3.7%，合同銷售面積166.9萬平方米。首10個月累計實現合同銷售金額2,143.5億元，按年升6.3%，合同銷售面積1,265.5萬平方米。

保利置業 （00119） 首10個月合約銷售額約為429億元，按年增32.8%，合約銷售面積約為226.5萬平方米。

寶龍地產 （01238） 10月的合約銷售額80.98億元，按年增50.5%，合約銷售面積分別約52.6萬平方米。首10個月累計銷售額為624.21億元，按年升23.6%，合約銷售面積約406.7萬平方米，按年增約29.6%。

中駿 （01966） 10月合同銷售金額約111.26億元，合同銷售面積73.178萬平方米，按年分別增長82%和30%，平均銷售價格為每平方米15,204元。首10個月累計合同銷售金額約801.56億元，累計合同銷售面積544萬平方米，按年分別增長32%及10%，平均銷售價格為每平方米14,734元。

旭輝 （00884） 10月合同銷售約200.2億元，按年增約5%，合同銷售面積約137.32萬平方米，合同銷售均價約14,600元。首10個月累計合同銷售金額約1,743.7億元，按年增約12%，合同銷售面積約1157.22萬平方米，合同銷售均價約人民幣15,100元。

德信中國 （02019） 10月合約銷售金額約32.6億元，按年增16.6%，合約銷售面積約14.2萬平方米。首10個月累計合約銷售金額約474.40億元，按年增31.2%，累計合約銷售面積約214.8萬平方米。

佳兆業 （01638） 10月合約銷售約117.9億元，按年增加約47.9%，合約建築面積約為66.283萬平方米，按年增加約46.3%，平均售價約為每平方米17,787元，按年增加約1.1%。首10個月合約銷售約為776.86億元，總合約建築面積約為450.2838萬平方米，分別按年增加約23.1%及29.6%，平均售價約為每平方米17,253元，按年減少約5%。

世茂集團 （00813） 10月合約銷售約300.72億元，按年升29%，合約銷售面積171.3萬平方米，按年升32%，平均銷售價格為每平方米17,551元。首10個月合約銷售按年升17%至2312.9億元，合約銷售面積1318.97萬平方米，按年升20%，平均銷售價格為每平方米17,535元。

金地商置 （00535） 10月合約銷售79.04億元，按年增86.6%，而期內合約銷售總面積約31.37萬平方米，銷售均價為每平方米約25,200元。首10個月累計合約銷售總額約606.4億元，按年增26.4%，而累計銷售總面積約259.78萬平方米。

建業地產 （00832） 10月份物業合同銷售額102.34億元，按年增加18.6%，合同銷售建築面積149.9萬平方米，按年增加41%，每平方米平均銷售價格為人民幣6,825元，按年減少為15.9%。首10個物業合同銷售總額773.93億元，按年增加為5%，總合同銷售建築面積1084.7萬平方米，按年增加為4.6%，每平方米平均銷售價格為7,135元，按年增加為0.3%。

首創置業 （02868） 10月簽約面積約28.3萬平方米；簽約金額約61.1億元。截至2020年10月底，公司累計實現簽約面積約204.4萬平方米；累計簽約金額約546.2億元；簽約均價2.7萬元。

新城發展 （01030） 10月合約銷售金額約278億元，按年升12.6%，合約銷售面積約268.82萬平方米。首10個月累計合同銷售金額約1,908.47億元，按年跌14.2%，累計銷售面積約1,776.97萬平方米。

越秀地產 （00123） 10月合同銷售約147.06億元，按年上升約2.32倍，實現合同銷售面積約為51.33萬平方米，按年上升約1.53倍。首10個月累計合同銷售約733.42億元，按年上升約40%，累計合同銷售面積約293.60萬平方米，按年上升約20%，完成全年銷售目標802億元的91%。

融創中國 （01918） 10月合同銷售金額約704.1億元，按年增9.3%，合同銷售面積約509.5萬平方米，合同銷售均價每平方米約13,820元。首10個月累計實現合同銷售金額約4,511億元，按年升4%，累計合同銷售面積約3,234萬平方米，合同銷售均價約13,950元。

中海外 （00688） 10月合約物業銷售約289.22億元，而相應的已售樓面面積約為171萬平方米，分別按年增加20.7%及13.9%。首10個月累計合約物業銷售金額約2,861.08億元，相應的累計已售樓面面積約1541.7萬平方米，分別按年增加5.7%及1%。

中國海外宏洋 （00081） 10月現合約銷796.8億元，合約銷售面積59.85萬平方米，分別按年增加59.3%及18.7%。今年首10個月累計合約銷售額525.72億元，合約銷售面積432.75萬平方米 ，分別按年增加20.6%及6.4%。

陽光100中國 （02608） 10月合同銷售額約16.13億元，按年增1.5倍，對應合同銷售面積約13.55萬平方米。首10個月合同銷售額約72.46億元，按年增6.4%，對應合同銷售面積約61.7萬平方米。

龍光集團 （03380） 10月股東權益的合約銷售額約為135億元，按年增長93.2%，合約銷售面積約80萬平方米，合約銷售單價約為16,634元。首10個月歸屬公司股東權益的合約銷售額約為970.2億元，按年上漲30.3%，合約銷售面積約603.2萬平方米。

雅居樂 （03383） 10月的預售金額合計為150.1億元，按年升18.1%，而對應建築面積為111.6萬平方米，平均價為每平方米13,450元。首10個月預售金額合計為1,047.8億元，按年升4.4%，而對應建築面積為778.1萬平方米，平均價為每平方米13,466元。

碧桂園 （02007） 10月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約539.1億元，按年跌5.02%，合同銷售建築面積約633萬平方米，按年跌5.17%。

時代中國 （01233） 10月合同銷售109.9億元，按年升25.8%，簽約建築面積約為76.4萬平方米。首10個月累計合同銷售約為707.01億元，按年升19%，簽約建築面積約為497.5萬平方米。

綠城管理 （09979） 10月代建項目合同銷售金額約92億元，其中自營及透過與業務夥伴合作取得合同銷售金額約52億元，聯營及其他公司取得合同銷售金額約40億元；合同銷售面積約100萬平方米。首10個月代建項目累計取得合同銷售面積約418萬平方米，合同銷售金額約為560億元。

正榮地產 （06158） 銷售為136.16億元，按年增長4.56%，合約銷售建築面積約為85.4萬平方米，均價約為每平方米15,900元。首10個月合約銷售金額約為1,097.72億元，按年增長6.54%，合約銷售建築面積約為699.2萬平方米，均價約為每平方米15,700元。

銀城國際 （01902） 10月總合約銷售額約為21.63億元，按年增2.2倍，合約建築面積約為11.9萬平方米及平均合約售價約為每平方米18,230元。首10個月總合約銷售額約為141.929億元，按年增0.2%，總合約建築面積約為79.68萬平方米及平均合約售價約為每平方米17,811元。

花樣年 （01777） 10月銷售額為約55.22億元，按年升35.3%，相應已售建築面積為約32.8萬平方米，平均售價為每平方米約16,829元。首10個月累積的銷售額為約382.16億元，按年升44.6%，相應已售建築面積為約270.2萬平方米，平均售價為每平方米約14,144元。

萬科 （02202） 10月合同銷售按年升20.6%至523.1億元，合同銷售面積366萬平方米，首10個月累計合同銷售增5%至5,450.7億元，面積為3,630.9萬平方米。

大發地產 （06111） 首10個月實現累計合同銷售金額約為231.05億元；累計合同銷售面積為157萬平方米；平均銷售價格為每平方米約14,711元。

融信中國 （03301） 10月合約銷售約147.1億元，按年下跌2%，合約建築面積約為72.8萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,203元。首10個月合約銷售額約為1148.3億元，按年增5.4%，合約建築面積約為528萬平方米，平均合約售價約為每平方米21,748元。

中國恒大 （03333） 9月1日至10月31日實現合約銷售金額1,819.7億元，銷售回款1,358.5億元，按年增25.4%。今年首10個月累計實現合約銷售金額6,325.9億元，已超過去年全年6,010.6億元的銷售額，完成今年6,500億元合約銷售目標的97.3%；銷售回款亦實現5,307.4億元，已大幅超過去年全年4,715.0億元的銷售回款額。

美的置業 （03990） 首10個月合同銷售金額約974.5億元，按年增19.4%，而相應的已售建築面積約861.8萬平方米。

當代置業 （01107） 10月合約銷售額約50.37億元，按年增60.9%，其中物業合約銷售額約49.9億元，車位合約銷售額約4431萬元，物業合約銷售面積約50.2萬平方米，銷售均價每平方米約9,941元。首10個月合約銷售約319.53億元，按年增13.1%，其中物業合約銷售額約315.19億元

合景泰富 （01813） 10月預售額為125.36億元，與按年增加23.8%，預售建築面積約為67萬平方米，按年增加1.8%。

中國奧園 （03883） 10月物業合同銷售額約151.6億元，按年增長51%。今年首10個月物業合同銷售額累計約985.1億元，按年增長11%。

景瑞控股 （01862） 10月合約簽約銷售額約為32.42億元，按年增 49.1%，合同銷售面積約為16萬平方米，合同銷售均價每平方米20,229元。今年首10個月累計合約簽約銷售額約為188.8億元，按年增7.7%，合同銷售面積約為86.2萬平方米，合同銷售均價約每平方米21,896元。

富力地產 （02777） 10月權益合約銷售總金額約160.5億元，按年升14%，銷售面積達約132萬平方米，按年跌5%。今年首10個月總權益合約銷售金額約1,026.8億元，銷售面積達約871.1萬平方米。

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編輯：袁諾曦