【內房數據】奧園上月銷售額按年升51%　一文看清內房10月銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清10月內房股銷售數據

踏入今年最後一季，內地房地產發展商加快推盤，富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤的主要內房股於10月份銷售額勝預期，平均按年增長25%，意味年初至今累計增長為13%，完成全年銷售目標約79%。本文綜合內房股10月銷售情況，貨幣單位為人民幣。

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一文看清內房股觸及三道紅綫情況，按此看【下一頁】

中國奧園 （03883） 10月物業合同銷售額約151.6億元，按年增長51%。今年首10個月物業合同銷售額累計約985.1億元，按年增長11%。

景瑞控股 （01862） 10月合約簽約銷售額約為32.42億元，按年增 49.1%，合同銷售面積約為16萬平方米，合同銷售均價每平方米20,229元。今年首10個月累計合約簽約銷售額約為188.8億元，按年增7.7%，合同銷售面積約為86.2萬平方米，合同銷售均價約每平方米21,896元。

富力地產 （02777） 10月權益合約銷售總金額約160.5億元，按年升14%，銷售面積達約132萬平方米，按年跌5%。今年首10個月總權益合約銷售金額約1,026.8億元，銷售面積達約871.1萬平方米。

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編輯：袁諾曦