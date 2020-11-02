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【按揭】定息按揭計劃減息0.76厘　20年期貸款低至2.19厘

Hot Talk 17:41 2020/11/02

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按揭證券公司宣布，延長定息按揭試驗計劃一年至明年10月30日。

政府在今年2月《財政預算案》宣布，推出為期6個月的定息按揭試驗計劃，總貸款規模10億元。按揭證券公司最新公布，決定將定息按揭計劃延長一年至明年10月底，同時因應市場利率變動，將3個年期的定息按揭利率都劃一減息0.76厘。

貸款年期 最新年利率
10年 2.75%→ 1.99%
15年 2.85%→ 2.09%
20年 2.95%→ 2.19%

按證公司公布，定息按揭計劃的申請期將延長至2021年10月30日。根據新計劃詳情，10年期、15年期及20年期的定息計劃，年利率劃一降低0.76厘，介乎1.99厘至2.19厘不等。

金管局：截至9月共接獲17宗定息按揭申請

根據金管局早前提交立法會的文件顯示，截至今年9月底止，共接獲17宗定息按揭計劃的申請。

按證公司指，定息按揭計劃旨在為有意置業人士提供更多財務上的選擇，並減低面對利率波動的風險，促進銀行體系長遠穩定發展。

計劃的總貸款額為10億港元，每宗私人住宅貸款上限1,000萬元。考慮到借款人在定息期內不受利率波動影響，而定息期長達10年或以上，已徵得金管局同意，借款人毋須符合加息壓力測試，但現行的供款與入息比率要求仍然適用。

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編輯：趙穎妍

定息 減息 加息 定息按揭 財政預算案 立法會 香港金融管理局 銀行 港元 按揭證券公司

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