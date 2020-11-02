【螞蟻IPO】螞蟻6688周四上市 若遇颱風怎辦？　國際暗盤3宗成交最多升5成

萬眾期待之螞蟻集團（新上市編號：06688）將於周四（5日）掛牌，不過本周卻遇上超強颱風「天鵝」及熱帶風暴「艾莎尼」，會否因掛八號風球而影響螞蟻上市？

根據天文台最新公布，天鵝已減弱為熱帶氣旋，正橫過南海中部。按照現時預測，天鵝會向西移動，今晚(2日)至明早(3日)在香港以南約800公里掠過，對本港直接威脅不大。受東北季候風影響，未來兩三日華南沿岸及南海北部風勢頗大。

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此外，熱帶氣旋艾莎尼會在未來一兩日在菲律賓以東海域徘徊，隨後有機會移向呂宋海峽並進入南海北部，但路徑和強度仍有變數。按照艾莎尼現時移動路徑，應會在周末（7日）時份最接近本港，暫時來看應不會影響到螞蟻上市。

不過，若艾莎尼移動速度加快，若周四前已掛8號風球，根據港交所列出的「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」，將要視乎甚麼時候解除訊號，會有不同的交易安排。

若周四開市前已掛8號風球的交易安排：

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另據內地媒體報道，國際機構投資者已率先交易螞蟻暗盤，今日錄得3宗暗盤成交，成交價分別為108元、115元及120港元，較招股價80元，分升35%、43.75%及50%，惟未知交易股數多少。

而螞蟻香港IPO分派結果，將會於周三（4日）公布，螞蟻是次IPO錄得逾150萬人次認購，凍結資金逾1.3萬元，破盡本港IPO紀錄。根據回撥機制，將會有334萬手股份可分派予散戶，故市場預期有機會做到一人一手。.

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記者：李兆明