  • 26°C
香港時間 : 20201102日 (一) 19:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻IPO】螞蟻6688周四上市 若遇颱風怎辦？　國際暗盤3宗成交最多升5成

股樓投資 18:02 2020/11/02

分享：

萬眾期待之螞蟻集團（新上市編號：06688）將於周四（5日）掛牌，不過本周卻遇上超強颱風「天鵝」及熱帶風暴「艾莎尼」，會否因掛八號風球而影響螞蟻上市？

根據天文台最新公布，天鵝已減弱為熱帶氣旋，正橫過南海中部。按照現時預測，天鵝會向西移動，今晚(2日)至明早(3日)在香港以南約800公里掠過，對本港直接威脅不大。受東北季候風影響，未來兩三日華南沿岸及南海北部風勢頗大。

傳快手於周內遞上市申請 騰訊阿里擬認購 詳情請按【見下頁

此外，熱帶氣旋艾莎尼會在未來一兩日在菲律賓以東海域徘徊，隨後有機會移向呂宋海峽並進入南海北部，但路徑和強度仍有變數。按照艾莎尼現時移動路徑，應會在周末（7日）時份最接近本港，暫時來看應不會影響到螞蟻上市。

不過，若艾莎尼移動速度加快，若周四前已掛8號風球，根據港交所列出的「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」，將要視乎甚麼時候解除訊號，會有不同的交易安排。

若周四開市前已掛8號風球的交易安排：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

另據內地媒體報道，國際機構投資者已率先交易螞蟻暗盤，今日錄得3宗暗盤成交，成交價分別為108元、115元及120港元，較招股價80元，分升35%、43.75%及50%，惟未知交易股數多少。

而螞蟻香港IPO分派結果，將會於周三（4日）公布，螞蟻是次IPO錄得逾150萬人次認購，凍結資金逾1.3萬元，破盡本港IPO紀錄。根據回撥機制，將會有334萬手股份可分派予散戶，故市場預期有機會做到一人一手。.

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

螞蟻集團（06688） IPO 天文台 颱風

上一篇文章

【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住

下一篇文章

【網民熱話】買樓選擇市區還是新界？　網民：有智能電話住遠啲冇問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【有盈退休】曾智華：移民—不沉舟、不拔根
【有盈退休】曾智華：移民—不沉舟、不拔根
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【業主睇淡】頂層連天台800萬有找　可九成按揭　低市價成交再現？
【業主睇淡】頂層連天台800萬有找　可九成按揭　低市價成交再現？
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩