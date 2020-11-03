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【當炒電動車股】政策刺激　蔚來小鵬美股升近1成　比亞迪破頂

當炒股 06:05 2020/11/03

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國務院力谷新能源車銷量，蔚來等中國電動車股受捧。

電動車股近期一直是熱門投資主題。不過，作為全球電動車企業龍頭，曾經熱炒的特斯拉Tesla（美︰TSLA）似乎失去了熱度，資金轉投中國電動車股。繼比亞迪（01211）周一（2日）大漲12.7%破頂後，同電動車股的中概股蔚來（美︰NIO）、小鵬（美︰XPEV）、理想汽車（美︰LI）亦於美股盤前大升。

蔚來汽車最多升14.3%，高見34.94美元，收市報33.33美元，升9%。小鵬汽車及理想汽車一度升16%，小鵬汽車收報20.72美元，升6.9%；理想汽車收報22.88美元，升13.4%。然而，一直受到投資市場追捧的Tesla升3.2%，收報400.51美元。

國務院︰2025年新能源車銷售佔比20%

中國電動車爆升，主要是由於國務院辦公廳發布關於印發新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）的通知，其中訂出目標，到2025年新能源汽車新車銷量佔汽車新車總銷量約20%。

規劃提出，到2025年，國內新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用，充換電服務便利性顯著提高。

相關文章︰

【新能源車國策】國務院：2025年新能源車佔新車銷量5分之1　一文看清新國策重點、汽車股升幅

【電動車】比亞迪績佳內地電動車股受捧　蔚來股價漲一成

【中概股】蔚來汽車繼續爆升6%　摩通上望40美元　仍有逾4成潛在升幅（更新第二版）

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編輯︰侯景成

美股 電動車 總銷量 汽車 經濟 中國概念股 Tesla

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