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【聖誕節】city'super率先推聖誕購物系列　售近百款節慶美食和禮品

商業 10:00 2020/11/03

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萬聖節過後，下一個節日便是聖誕節。city'super將率先於11月5日起，在全線分店舉辦「聖誕市集」為主題的佳節購物系列，推近百款特色主題禮物籃及繽紛節慶美食和禮品。

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今年city'super共推出29款的特色主題禮物籃，當中的焦點落在「city'super Christmas Extravaganza」，包羅69款頂級單品，當中包括派對必備的各式特級葡萄園佳釀及香檳丶30年單一麥芽威士忌及日本獺祭純米大吟釀，定價為62,888港元，由即日起至12月7日中午12時期間接受訂購。其餘特色聖誕主題禮物籃還有多達30款嚴選單品的「Luxurious Christmas」（售9,888元）。另也設多款精緻的主題禮物籃，如「Party Treats」（售1,988元）及「Happy Holidays」（售1,688元），包括來自歐州各地的節日精品；「Joy to the World」（售988元）薈萃日本頂級品牌產品，當中包括東瀛特產小食。
 
此外，city'super同時推出一系列節日禮品，當中少不了人氣聖誕倒數月曆，精選月曆有全新推出的「Nestle KITKAT®牛奶朱古力聖誕老人倒數月曆」（售98元）丶「Eureka聖誕老人造型木盒倒數月曆」（售260港元）丶啤酒迷大愛的「Kalea啤酒聖誕倒數月曆」（售1,050元）另有「Mariage Freres茶包聖誕倒數月曆」（560港元）及「Joe & Seph's爆谷聖誕倒數月曆」（售328港元）。

Joe & Seph's爆谷聖誕倒數月曆，售328港元。

美食方面，則有經典之選「Filippi意大利聖誕蛋糕—馬蘭塔朱古力味」（售298元）、「city'super x Antoniazzi意大利聖誕蛋糕」（售448元）、「Virginia糖漬栗子味意大利聖誕蛋糕－金色糖果式包裝」（售328元）。另有親子至愛的薑餅屋套裝，特別推介的薑餅屋禮盒有「Bee薑餅穀倉套裝」（售218元）及「Bee Tootsie薑餅屋套裝」（售198元）。

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責任編輯： 蘇穎琪

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