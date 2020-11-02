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【網民熱話】買樓選擇市區還是新界？　網民：有智能電話住遠啲冇問題

環球政經 17:58 2020/11/02

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若大家有機會置業，會選擇市區還是新界樓？有網民最近開帖表示，常常聽到有同事指自己住市區，可以在半小時內由公司返到家中。他認為，同事回到家中都不外乎上網、打機及看電視，但因為現時有了智能電話，以上所指的活動均能透過電話，在任何地方都可以做到。他得出一個總結，就是「我坐車耐你少少，換來嘅係返到去享受新界嘅清新空氣，同樣價錢，又有更大嘅住屋空間，我就唔覺位同事有咩咁威。」

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有網民隨即回應指，當出帖者嘗試坐長途車，而且要企，中途更很想去洗手間，他就會明白市區樓的好處。有新界人表示同意，指若在車程中不幸需要去廁所，感覺十分恐怖，有時自己吃得太飽或飲得太多都會選擇坐地鐵而非巴士。有人針對智能電話的說法笑指，如果智能電話可以解決到去廁所的問題，住遠點其實沒有問題。

有網民認真分析，假設下午6時放工，住市區的8時已經食完飯，而且洗了碗，可以在家放鬆一下，有更多私人時間才入睡。相反，若住在新界的，8時才剛剛回到家中，吃飯、洗碗、洗澡後，便要睡覺，準備明天一早又要起身返工。有人笑言出帖者是印證了「有錢人用錢買時間， 窮人用時間買錢。」的說法。

 

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責任編輯：楊子瑩

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