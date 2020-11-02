【美國大選】開票當晚有何要注意？話你知勝負怎決定

美國總統大選11月3日舉行，全球關注究竟會是美國總統特朗普，還是民主黨總統候選人拜登勝出。美國採取選舉人團制度，即使候選人獲得普選票票數較多，也不代表勝出。值得留意的是，今年大量選民因為疫情改用郵寄方式投票，或要大選後數天才取得結果。

美國大選如何決定勝負？

美國憲法規定由選舉人團選出美國總統，而並非直接由民眾普選選出。美國共有538張選舉人票，各州擁有的選舉人票數字取決其人口，勝選門檻為270張。

按照選舉人團制度，如候選人贏得更多選民支持，但取得較少選舉人票，依然會敗選。就以2016年大選為例，民主黨候選人希拉莉的普選票數較對手特朗普多超過286萬票。但特朗普取下密歇根、賓夕法尼亞州等較多選舉人票的關鍵州，成功獲304張選舉人票勝出大選。

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美國大選何時才公布結果？

未必能在11月3日當晚取得結果。各州應在選舉結束當晚點算即日選票，佛羅里達州等州分允許票站職員於選舉日前處理提前投票的選票，會較快取得結果。

但部份州要求在11月3日才可處理提前投票的選票，或需時數天或數周才有完整點票結果。

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各州初步點票結果會否出現偏差？

有可能。民調顯示大量民主黨人提前投票，而共和黨人更傾向當日親自投票。部分州會先統計選舉當日親身投票選民的選票，由於共和黨選民傾向於選舉當日親身投票，先統計這批選票，或於初步點票時出現特朗普領先趨勢。

至於部分州在選舉日前已開始處理郵寄選票及提前投票者的票數，民主黨選民傾向提前投票，因此拜登於這些州分的初步點票結果或會領先。

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哪些州分的結果最值得關注？

特朗普及拜登都力爭多個搖擺州分，包括：

賓夕法尼亞州：手握20張選舉人票，為拜登的出生地，特朗普上屆大選以約1個百分點的優勢勝出。

俄亥俄州：手握18張選舉人票，自第二次世界大戰以來，每個取下俄亥俄州的候選人都能成功登上總統寶座。

佛羅里達州：手握29張選舉人票，為全美國擁有選舉人票第3多的州分，特朗普也是佛羅里達州選民。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國總統大選11月3日舉行，全球關注究竟會是美國總統特朗普，還是民主黨總統候選人拜登勝出。