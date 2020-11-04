【教育積木人@iM網欄】從「刺猬困境理論」看親子關係     



早前到某中學舉行家長「親子溝通」講座，我問家長會用什麼比喻去形容「自己與子女之間的關係」，有的用袋鼠、有的說是筷子，這些不難理解，有位家長說是「一碗熱湯」，因為盛著關心，但也要小心燙傷，實在情深綿綿。



在形容人際關係方面，哲學家叔本華也有一個深刻的寓言故事，名為刺猬困境理論（Hedgehog’s dilemma），用於親子關係，頗為貼切。故事的大意是：一群刺蝟在隆冬中凍得渾身發抖，為了取暖，他們只好靠在一起，但走得太近，大家的刺會弄痛對方，分開了，卻又冷得難受，如是者聚了又分，不斷地在受凍與受刺之間掙扎。最後，刺蝟們終於找到了一個合適的距離，既可以相互取暖，又不至於被彼此刺傷。



家長與子女，也就是兩隻刺蝟。尤其是面對踏入青春期的孩子，小朋友如成長中心的小刺蝟，年幼時身上的刺比較柔軟，但成長後慢慢變得堅硬，你可能會問﹕孩子身上的「刺」是什麼？就是由兒童成長為青少年過程中所產生的獨立想法、自我的追尋、轉變中的生活習性、擴闊多元的朋輩圈子、對社會問題的取態與價值觀⋯⋯家長本身的固有想法或許招架不了孩子的「新價值觀」，結果互相刺痛對方。



回到刺猬困境理論，究竟親子之間，可以如何才能找到「合適的距離」？



一、先要望清楚，大家身上都有「刺」。不少家長，莫視孩子成長過程中的自我價值，將「我食鹽多過佢食米」的說法掛在咀邊，仍然當對方是小刺蝟般相待，結果被刺傷了，才乍然發現孩子原來已經有一套自己的想法；另一邊廂，不少孩子難以體諒家長一直賴以生存的教條或人生法則，視為落伍。結果大家相撞，被刺痛得遍體鱗傷。其實親子之間，學習退一步海闊天空，大家拉遠一點距離，有空間讓大家互相審視，嘗試看清楚長在大家身上的「刺」，它們既可能是「與生俱來」，也有些是「成長的見證」，親子之間聆聽大家的生活經歷，嘗試理解及接納這些經歷如何塑造眼前的人，這是可以坦誠相處的先決條件。



二、學習相處，慢慢走近，了解雙方的感受和想法。如何了解？不外乎就是真心交流，但過程中要做到「尊重對方的意願」，大家「坦誠表達」自己的想法，知易行難。不少家長經常抱怨:「難道明知是錯，還要他繼續走下去?」我總會反問：「難道你希望孩子30歲時，你仍要執着他的手，教他過馬路？」家長在孩子青少年階段學習放手，讓孩子尋找自己的夢想，多加嘗試，家長從旁引導、鼓勵，才是最重要的任務。因為追尋過、嘗試過，孩子才能了解到自己的真正的能力及需要，有了經歷，孩子在成人階段才能昂首闊步向前走。至於如何從旁引導及鼓勵，家長不妨參考「成長型思維」的法則，就是讓子女在正面的鼓勵中，了解自己的進步空間及方向。家長不宜只重視成績及結果，反而可留心孩子在過程中的表現，如覺得孩子很努力，不妨直接讚美﹕「我見到你已經很努力」，然後再就孩子的表現，提供可行的發展策略及建議。

透過加強親子間的溝通，彼此真心交流大家的想法，支持大家成長及轉變，刺蝟們慢慢就可以找到了一個讓大家都舒適的「距離」，免於刺傷，卻又能相互取暖。

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介 兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！ 彭樂謙 Keith Pang 註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。 黎韻賢Mandy Lai 註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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