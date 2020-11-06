【企管「徐」意門@iM網欄】由一張賬單帶出企業多元文化管理

倫敦分公司傳來一張800餘英鎊餐費發票給香港總公司，會計部同事查問是否送錯地方？一張海外公司帳單不是由當地負責埋單嗎？瞭解情況後： 原來是兩個月前，總公司贊助十多位香港的大學生赴英國交流，學生們獲邀到分公司參觀及訪問，當地主管盡地主之誼，與交流團分享工作經驗並邀請學生共晉午餐。這是賬單的由來，我理解到這位主管是數目分明、精打細算的人，對於不屬於當地預算內所產生的費用支出，一概是採取「用者自付」的原則辦事。



同樣情況，總公司也經常贊助及帶領學生到內地及亞洲地區分公司作交流學習，主管都會盡地主之誼，同樣跟學生們分享及交流，也宴請學生、老師品嘗當地美食。而處理餐費方面，未有要求總公司結數的。這顯示出亞洲區的主管是從主人家角度，款待來賓，盡顯地主之誼的禮儀。



各處鄉村各處例，各地主管文化背景和思維不同，處理賬單手法迴異，筆者非常理解。



從簡單如賬單的處理方式，令我聯想到管理海外分公司文化差異的問題，原來各地主管的管理思維都跟各地生活習慣和文化拉上關系。

從企業拓展跨境業務、管理不同地域的機構，特別在歐洲地方，一家二十多名員工的公司裡，便有來自超過十個國家的僱員，存在不同文化、語言、種族、宗教、習俗之差異，在管理環球的員工，我們如何掌握呢？



筆者嘗試淺談幾點個人體驗：



一、尊重不同地區的文化和習俗：

由於每個國家都有不同的歷史文化，自然孕育出不同的思維和價值觀，各色人種體現在工作上的態度和處事方式也有差別。

建議採用規章及制度體現出企業重視多元文化和不同價值觀，包括抱持寛容態度，推展文化共融，尊重、包容和接納文化異同，透過溝通和理解，促進彼此的認同和默契，更重要是不應該批評或介入異國文化而説三道四，這可大大減少潛在之文化衝突，從而促進相互合作和團隊精神。

在日本市場又是另類文化體驗，當地具有保守的民族性特質，突顯保護主義心態，員工傾向接受日籍主管（自己人）監督管理，客戶的傳統思維也期待著同聲同氣的客戶服務，便利溝通；因應當地的文化特色，因事制宜，能大大減低地方排外的心態。



二、善用及重用當地人才：不同地區都有優秀的專才，那麼評選人才的標準及採用什麼尺度呢？簡單一句便是用人唯才。由於不同國籍、地域、文化背景的人才都各有其差異性，同樣是具備大學資歷的畢業生，可能在水平和識見也有得大的差距。

所以我們選取人才便以個人綜合的技能(Skill set) 為基本考量，這包括了專業知識、工作技能和相關經驗，同時也包含溝通能力、合作精神、執行力等軟實力，管理層會評估員工綜合能力是否有足夠應付工作所需，更重要的是，當地員工會比我們更熟悉地方的環境、法規、條例等，這都有利於發展業務和建立關系。



所以海外員工不管屬那種膚色、宗教或文化背景等異同，這都不是我們考量的重點。



三、接納及認同公司企業文化：作為團隊一分子，我們須要各地主管和員工都認識和重視企業文化，致力鞏固共同的理念、目標和願景，大家達致目標和方向一致，便能負上責任和承擔，維護共同的價值觀和任務，自然可以減少不必要的內耗和矛盾；以公司的經營方針為例，大家須要有共識，究竟公司是一家傳統型？進取型？或是創新型的企業？又或是追求穩定、或是開拓、突破、或是勇於冒險者？如是初創企業，當然希望找到具備敢於冒險，願意面對困難和承受挫折，突破框框的性格；而重視開拓市場的公司，則需要那些敢於跳出舒適區，渴望尋求突破、永不言敗、勇於嘗試的特質，所以找到合適的團隊，大家才能求同存異，朝向共同目標。

筆者抱著邊學邊做、摸著石頭過河的信念，也從失敗中反思和總結經驗，始終相信：路是人行出來的，管理能力不是天生而是累積和總結出來的。

作者_徐聯安簡介： 徐聯安 , J.P.，現為亨達集團主席，負責集團環球及策略發展，擁有超過廿多年銀行、證劵業及資產管理的高級管理經驗。熱心社會服務，多年來擔任多項公職，如香港證券業協會主席、教育局優質教育基金督導委員會主席、金融發展局人力資源小組委員等。

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