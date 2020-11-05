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【寸心是福田@iM網欄】培養新習慣，萬事起頭難？ (上)

名人薈萃 16:43 2020/11/05

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你一定聽過類似這樣的說話：思想決定行為行為養成習慣習慣塑造性格性格決定命運

不知道你會否也像我一樣，一年將盡，新年將至，總會定下各種新計劃，希望培養一些好習慣，以改變人生。但每每發覺，縱然起初「係威係勢」，但到頭來總是「有頭威冇尾陣」，無法堅持下去，持之以恒，最後，時日過去了，習慣建立不起來，暗罵自己又一次失敗告終，真是「冇鬼用」！

原來，外國有專門研究習慣的專家，一位是美國人，一位是日本人，他們著書立說，教人如何培養好習慣。我讀了他們的理論後，才發覺，原來，無法建立好習慣，不是因為欠缺「自制力」，也不是因為欠缺「意志力」，更不是欠缺「持久力」，欠缺的，只是建立好習慣的「方法」而已！

其實，人性總是喜歡獃在「舒適圈」(comfort zone) 裡，身體本就是「好逸惡勞」的，這是我們人類的大腦設定，因為，我們要把「利益最大化」，以最少的行動，得到最大的成果，因此，生活上一些舊的習慣模式養成了，我們的行為便自然而然、不假思索，成了「自動波」，這是節省資源的做法。在人類的原始世界，資源如此匱乏，必須省著用，才有利於人類的生存與繁衍。因此大腦有一個組織，叫作「基底核」，就是專門負責已養成習慣的行為，這些行為交由基底核操作，所以我們不需依靠意志力便自然能夠維繫它。這也解釋了，為何培養新習慣那麼不容易，因為要打破多年來已經行之有效的「舊生活模式」嘛！所以，培養新習慣的第一步，就是要令新習慣變得「輕而易舉」。

譬如，你是一個從不運動或很少運動的人，你希望令自己變得健康，於是決定每天做30分鐘運動。那麼，請不要告訴自己「我日後每天都要做30 分鐘運動」，因為，由每天零分鐘到每天 30 分鐘，這個改變實在太大了！要令自己不容易「半途而廢」，只能先設下一個小目標，例如，每天運動5 分鐘，或隔天5 分鐘，甚至一星期5 分鐘！你可能會想，才5 分鐘？有鬼用！那與「健康」的目標的距離何其遙遠啊！

表面看來是如此，但惟其這樣，你對於這個「行動」的「心理距離」才會縮少，每天才做那5 分鐘運動，甚至一星期才運動5 分鐘，比起30 分鐘的運動，要完成實在容易得多，而且你自己也不好意思，連那5 分鐘運動也抗拒不做吧！萬一真的連5 分鐘都嫌多？那就 1 分鐘吧！這個微小的目標，有助你從沙發上懶洋洋地爬起來開始你的運動大計。而老實說，當你真的開始了運動1分鐘或運動5 分鐘以後，你的身體已經發動起來了，你的血液循環開始進入運動狀態了，你便有可能，不止運動這5 分鐘 / 1 分鐘，反而會樂於繼續運動下去，即使未能一開始便達到30 分鐘的目標，但當你下次又想放棄而不實行運動計劃時，只要想到：「啊，只是運動5 分鐘而已」，你會變得很願意讓習慣開始，然後慢慢地持續下去，直至達到你的目標為止。因此，惟有把先習慣的行動變小，才容易開始及持續，事實上，即使真的每天只運動5 分鐘，也比完全不運動好呢！

有時，新習慣難於持續，並非因為它難於實行，而是匆忙的生活，令我們容易將之忘卻。所以，把「新習慣」與「舊習慣」掛勾，或將新習慣放在日常生活的一個特定時空，就有助新習慣的實行與出現。

例如，你打算學習一種新語言，於是你計劃每天學習一個新詞語，你不要只是說「我要每天學一個新詞」，而是什麼時間學？在那裡學？你最好規劃出一個學習新詞語的特定時空，好像每天在上班途中等候 / 乘搭地鐵時，因為，坐地鐵上班是你每天不得不實行的「現有舊習慣」，而公共交通工具、也是你每天上班途中必須經歷的「特定時空」，這就十分有助於培養起你學新詞的習慣了！

如果你不是上班一族，也一樣可以在你的日常生活中，找出能與舊習慣掛勾並適合安排的特定時空。如果你希望培養每天靜心 10 分鐘的習慣，你可以選定在起床後、入睡前、沐浴後，甚至洗碗中 …… 總之，在我們的日常生活中，其實已經充塞著許多大大小小的現成習慣，找出一個能夠方便與新習慣掛勾的舊習慣，那麼，新習慣被「綑綁式執行」的機會，便大得多。

不得不提的是，這「特定時空」的選擇，還是要有一點學問，就是，必須不要為現在的生活帶來太多打擾。

到底怎樣不為現在的生活帶來太多困擾？而專家們還提出其他許多建立新習慣的方法，在這裡我也要把內容變得容易消化。所以今期先講一些，其餘的留待下期再談。

(待續)

作者_葉子菁簡介：

曾任職傳媒工作多年，擔任編劇、劇本審閱，記者、副採訪主任等職，並曾出版著作《飛過抑鬱的森林》、《我有驚恐症》、《覺醒人生》、《來自凡間的天使——十個蛻變的故事》。

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