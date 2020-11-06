【浸大中醫@iM網欄】 秋風起，「生蛇」來！

秋天除了令人聯想起垂涎三尺的蛇羹，其實也是令人痛不欲生的皮膚病「生蛇」的好發季節。坊間對「生蛇」的謠傳甚多，相信不少人曾經聽過當生蛇圍繞身體一圈便會死，這當然是沒有醫學根據的無稽之談。更有人認為「生蛇」具有高傳染性，其實本病的傳染性極低，

既然「生蛇」不是從感染得來，那又是怎樣引致呢？相信你或你的親朋戚友當中有大部份人曾生水痘吧？香港約有95%的人士曾生水痘，其實只要你曾經生水痘，就有三分之一機會「生蛇」。「生蛇」的醫學名稱為帶狀疱疹，致病的幕後黑手是帶狀疱疹病毒，它亦是引致水痘的元兇。當水痘痊癒後，病毒便會隱藏在人體神經，如睡火山般處於休眠狀態。當我們免疫系統下降時，潛伏的病毒便可能再度活躍，引致生蛇。

免疫系統隨年齡增長會逐漸減弱，因此，年齡愈大，生蛇風險愈高。所以，只要你年過50，出過水痘，都屬「生蛇」的高危一族。不過，在日常的病例中，其實不少「生蛇」的患者是年約三、四十歲的中青年人！

最常見的情況是患者正值是趕工作「死綫」，心理壓力大、睡眠不足、又加上煙、酒、咖啡的刺激，在這情況下免疫系統一定會下降，潛伏多年的病毒便趁機出動。剛開始時患者未必察覺自己「生蛇」，多以為自己腰背疼痛，在沖涼時才發現自己脅肋及腰背附近的皮膚出現不規則的紅斑或小水泡，疼痛日漸加重，才來求醫。

帶狀皰疹的中醫學名為「蛇串瘡」及「纏腰火丹」等，中醫學認為「生蛇」是由內因（即體質及當時的身體狀況）及外因（即外來的致病因素）兩者共同作用而成。內因如情緒方面，多指長期處於壓抑狀態，即中醫所說的肝氣鬱結，日子久了便轉化成火及毒，又或者長期睡眠不足，耗損氣血等；再加上外因，如煙酒過多、過量進食濕熱毒食物等。內外因素一拍即合，一直潛伏於體內的病毒便發展成「蛇串瘡」。

中醫一般將「蛇串瘡」分為：一、肝經鬱熱；二、脾虛濕蘊；三、氣滯血瘀三種證型。而不同證型的「蛇串瘡」所表現的症狀亦各有不同，如肝經鬱熱型的皮疹顏色會相對較鮮紅，水疱充盈光亮，皮膚灼熱刺痛感強烈，亦可能伴口乾口苦。而脾虛濕蘊型的皮疹色則較淡紅，滲液較多，但疼痛相對較輕，可能伴有腹脹或食欲不振，大便不成型。當「蛇串瘡」發展到後期多屬於氣滯血瘀型，這階段的皮疹顏色較暗紅或皮疹已部份消退，但局部疼痛或刺痛綿綿不休。

中醫師會因應不同証型同症狀處方中藥給患者內服，對於肝經鬱熱的患者，主要以清肝瀉火，利濕止痛為主。而對於脾臟虛弱伴有濕滯的患者，便以健脾利濕為主要治療。到疾病後期，可能發展成雖然皮疹已退，但疼痛不止，中醫認為這種情況多是由於氣滯血瘀所致的不通則痛，治療會以理氣活血止痛的處方為首選。

「蛇串瘡」痊癒後一般不留疤痕，但若皮疹發生在眼或耳，便可能損害視力或聽覺，所以絕不可掉以輕心，患者應把握黃金72小時內及早求醫，不但可加快痊癒，最重要是可減低併發症發生的機會！

[以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。]

文：香港浸會大學中醫藥學院臨床部項目主任 林蓓茵博士

作者_浸大中醫簡介： 簡介：浸大中醫為香港浸會大學中醫藥臨床教學和科研基地。在為廣大市民提供優質的中醫醫療服務的同時，也會通過多種形式向公眾推廣中醫藥知識。

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